LG UltraGear: Dünyanın ilk 1 ms IPS monitörü

LG UltraGear, 11-14 Haziran 2019 tarihleri arsaında Los Angeles’ta gerçekleştirilen E3 Fuarı kapsamında resmi olarak duyuruldu. Cihaz 1 ms tepkime süresiyle dünyanın 1 ms tepkime süresine sahip ilk IPS monitörü olarak dikkat çekiyor.

LG UltraGear özellikleri

38 inç ve 27 inç olmak üzere iki farklı modeli bulunan UltraGear, 144 Hz yenileme hızı sunuyor. Modellerden 38 inç boyutlu olanında 3840 x 1600 çözünürlük kullanılırken, 27 inç olan modelde 2560 x 1440 çözünürlük bulunuyor.

Daha büyük olan monitör; 21:9’luk oranı, kavisli ekranı, neredeyse kenarlıksız tasarımı ve ekrandaki eylemle ışıkların renklerinin uyumunu sağlayan, böylelikle oyun ortamının heyecanını yükselten ekran arkası RGB ışıkları olarak tanımlanan yükseltilmiş Sphere Lightning 2.0 ile oyuncuların oyunun içerisine girme hissini artırmak için tasarlandı.

NVIDIA G-SYNC uyumlu olan 27 inç UltraGear HDR10’u desteklerken, daha büyük 38 inçlik model hem NVIDIA G-SYNC işlemci, hem de VESA DisplayHDR™ 400’ü destekliyor. Ayrıca, 38 inçlik LG monitör, NVIDIA tarafından performans, görüntü kalitesi ve harika bir oyun deneyimi için 300’den fazla teste tabi tutulup sertifikalandırılmış durumda. Her iki monitör de yırtılma olmadan yumuşak hareketler sağlamasının yanı sıra,özellikle FPS oyunlarında en yüksek doğruluk için Dinamik Eylem Eşitleme modu, Siyah Sabitleyici ve Crosshair gibi oyuncuya özel ayarları içeriyor.

LG UltraGear Nano IPS oyun monitörleri, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri’nde satışa sunulacak. 27 inçlik 27GL850 modelinin ön siparişleri 1 Temmuz’da alınmaya başlanacak.