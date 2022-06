LG, 2022 model TV’lerinin Türkiye satışına başladı. Yeni ürün grubu, OLED evo ile sınıfının en iyisi olarak nitelendirilen görüntü kalitesi sunmasının yanı sıra, geniş aralıktaki ekran boyutları ve özelleştirilebilir görüntüleme deneyimi ile ekstra konfor sağlıyor.

Bakmakta fayda var: Emotet Kötü Amaçlı Yazılımı Geri Döndü!

LG Electronics Türkiye, görüntü kalitesi, gelişmiş performansı ve şık tasarımları ile CES 2022’de büyük beğeni toplayan 2022 TV serisini Türkiye’de satışa sunmaya başladı. OLED teknolojisinin lideri LG, bu teknolojiyi sürekli olarak mükemmelleştirip geliştirerek dokuz yıldır global premium TV pazarındaki lider konumunu koruyor(2013-2021 arasındaki 9 yıllık dönemde sevk edilen ürünlere dayanarak (Kaynak: Omdia).

LG OLED evo

2022 serisinin en üst basamağında LG’nin şimdiye kadar ürettiği en gelişmiş ve en parlak OLED’i olan OLED evo serisi yer alıyor. Yeni seride 5. Nesil α9 AI İşlemci’nin kontrol ettiği pikseller Parlaklık Artırıcı özelliği sayesinde G2 modelini OLED evo olmayan modellere göre %30, C2 modelini ise 20% daha parlak hale getiriyor. Bu sayede çok daha parlak, net ve gerçekçi görüntüler ile ev eğlence deneyimi yükseltiyor.

Şimdiye Kadarki En Geniş Ekran Boyut Seçeneği

LG’nin 2022 OLED TV serisi, tüketicilere daha fazla seçenek sunmak için eklenen yeni ekran boyutları ve şık tasarımlarıyla da öne çıkıyor. Dünyanın ilk 97 inç OLED TV‘sine ve yeni 83 inç modeline ek olarak, G2 serisi 77, 65 ve 55 inç seçenekleri sunarak evdeki her alan için doğru boyutu garanti ediyor. G2 serisinin Galeri Tasarımı, TV’lerin görünmesi ve izleme ortamına daha fazla uyum sağlaması için duvara boşluksuz olarak monte edilebiliyor. LG’nin C2 serisi ise, toplam altı ekran boyutuyla 2022 serisinin en geniş ekran boyut seçeneklerini sunuyor. Daha küçük boyutlu TV’lerden hoşlananlar veya konsol ve PC oyunları oynayanlar için ideal olan yeni 42 inç’lik OLED TV, C2 serisinin 83, 77, 65, 55 ve 48 inç’ten oluşan geniş model yelpazesine ekleniyor. Yeni C2 serisi, daha sürükleyici izleme deneyimi, zarif ve ince bir tasarım sunmaya yardımcı olan daha ince çerçevelere de sahip.

2022 serisindeki diğer bir yenilik ise TV’yi ev dekorasyonunun bir parçası haline getirmek isteyen tüketiciler için tasarlanan OLED evo teknolojisine sahip 65 inç LG OLED Objet Collection, Easel (65ART90). Bir tuvali andıran Easel modeli, minimalist tarzı ve nötr renklerin zarif kullanımıyla her odaya uyum sağlıyor ve her türlü iç mekana şıklık katıyor. Danimarkalı ünlü tekstil markası Kvadrat tarafından tasarlanan TV’nin kumaş kaplı kapağı, kumandaya tek bir dokunuşla hareket ederek kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına uyum sağlıyor. Tam Görünüm modunda OLED evo deneyimi yaşanırken Yarı Görünüm modunda saat ve müzik modu devreye alınabiliyor.

LG 5.Nesil α9 Akıllı İşlemci

Yeni ve geliştirilmiş LG 5.Nesil α9 Akıllı İşlemci, yeni OLED evo modellerinin performansını artırmak için derin öğrenme algoritması kullanıyor ve ekran öğelerini birbirinden daha belirgin hale getirerek görüntülere daha fazla üç boyutlu bir kalite veriyor. Z2, G2 ve C2 serisi modellerde bulunan 5.Nesil α9 işlemci, ekranda 5.000’den fazla alanı ayrı ayrı işleyen ve her birini hem daha parlak hem de daha canlı ve ayrıntılı bir görüntü üretmek için geliştiren yeni Gelişmiş Dinamik Ton Eşleme algoritmasına sahip. LG’nin bu yeni işlemcisi, Gelişmiş AI Ses özelliği aracılığıyla ses kalitesini artırarak TV’lerin yerleşik hoparlörlerinin sanal 7.1.2 surround ses üretmesini sağlıyor. 2022 OLED TV serisinde iki boyut seçeneği (65 inç, 55 inç) ile yer alan A2 modelinde ise kendinden aydınlatmalı OLED teknolojisi 5.Nesil α7 Akıllı İşlemci ile destekleniyor.

Yeni webOS Platformu

2022 serisi LG OLED TV’ler, LG’nin yenilikçi Smart TV platformunun en yeni sürümü olan webOS 22 ile birlikte geliyor. Yeni sürüme eklenen çoklu kullanıcı profili özelliği ile kullanıcılar farklı profiller oluşturabiliyor, her profil sahibi izleme tercihlerine göre kendine özel olarak sunulan tavsiyeleri görebiliyor. webOS22, ekranı mobilden TV’ye3 yansıtmanın basit bir yolunu sağlayan NFC Magic Tap ve evdeki bir TV’den diğerine Wi-Fi aracılığıyla kablo veya uydu içeriğinin yansıtılmasına olanak tanıyan Room to Room Share gibi kullanıcı dostu özellikler de sunuyor.

LG OLED TV’ler, görüntü kalitesi standardını belirlemeye devam ediyor. Bu yılki ürün yelpazesinde kullanılan panellerin yüzde 100 renk doğruluğu ve yüzde 100 renk hacmi sağladığı Intertek tarafından onaylandı. Bu onay, 2022 LG OLED TV’lerin doğru renk üretimi sağladığını ve ekrandaki hareket ne kadar parlak veya karanlık olursa olsun orijinal kaynağın her tonunu ifade edebildiğini gösteriyor.

Dolby Vision IQ with Precision Detail

LG’nin yeni OLED’leri, Dolby Vision IQ with Precision Detail özelliğini destekleyen ilk TV’ler olma özelliği taşıyor. Bu yeni teknoloji, Dolby Vision içeriğinden daha fazlasını sunarak hem parlak hem de karanlık alanlarda daha önce algılanamayan ayrıntıları ortaya çıkarıyor. LG OLED serisinin desteklediği Dolby Atmos özelliği ise her nesnenin hareketini gerçekçi bir şekilde yakalıyor ve 360 derece surround ses performansı sunuyor.

Oyun İçin İdeal

0,1 milisaniye tepki süresi (GtG), düşük giriş gecikmesi ve HDMI 2.1 desteği ile oyun severlerin favorisi olacak LG OLED serisi, PC ve konsol oyun deneyimine ek olarak bulut oyun platformu GeForce NOW ile de kesintisiz oyun keyfi sunuyor.

LG OLED’deki Game Optimizer menüsü ile kullanıcılar, özel oyun özellikleri ve ön ayarlar arasında hızlı bir şekilde seçim yapmanın veya bunlar arasında geçiş yapmanın keyfini çıkarıyorlar. Işıklar kapalıyken daha iyi bir oyun deneyimi için ekran parlaklığını ayarlayan yeni Karanlık Oda Modu, G-SYNC® Uyumlu, FreeSync™ Premium ve değişken yenileme hızı (VRR) ayarları gibi ayarlar Game Optimizer aracılığıyla da seçilebiliyor. 2022 serisi için yeni olan başka bir özellik ise, LG’nin çeşitli oyun türleri için ekran ön ayarları sunması. Daha önce mevcut olan FPS, RTS seçeneklerine bu yıl bir de spor modu ekleniyor.

LG QNED TV

LG, yeni OLED TV’lerinin yanı sıra, 2022 serisi QNED TV’lerini de Türkiye pazarına sundu. Ultra Geniş 8K Mini LED Modelleri ile öne çıkan LG’nin Premium LCD TV’leri canlı renkleri, keskin görüntüleri ve sunduğu izleme deneyimi ile tanınıyor. LG’nin tescilli Quantum Dot NanoCell teknolojisine sahip yeni QNED TV’ler, daha doğru renkler ve gelişmiş kontrast ve parlaklık ile izleyicinin arttırarak etikili görüntü kalitesi sunuyor. Yüzde 100 renk hacmi ve renk tutarlılığı sağlamak için uluslararası ürün test kuruluşu Intertek tarafından onaylanan LG QNED TV’lerin, 55 inçten 86 inç’e kadar değişen ekran boyutları bulunuyor.

LG’nin Hassas Karartma teknolojisi, yeni QNED Mini LED TV’lerin görüntü kalitesini daha da artırarak daha yüksek parlaklık ve daha derin siyahlar sağlıyor. Her biri geleneksel bir LED’in yalnızca 1/40 boyutunda olan yaklaşık 30.000’e kadar Mini LED ve binlerce yerel karartma bölgesi ile LG’nin QNED Mini LED TV’leri, her sahnenin daha gerçekçi görünmesini ve hissetmesini sağlayan hassas parlaklık kontrolü sunuyor. 8K QNED Mini LED TV’ler ayrıca LG’nin derin öğrenme özellikli 5.Nesil α (Alpha) 9 işlemcisi ile donatılmış durumda. Daha keskin, daha dinamik görüntüler sağlamak için Gelişmiş Dinamik Ton Eşleme’yi kullanarak her kareyi analiz eden ve ince ayar yapan Gelişmiş AI Görüntü özelliğinden yararlanılıyor.

QNED TV’ler de, en üst düzeyde kullanıcı deneyimi sağlamak için webOS 22 platformunu içeriyor ve webOS 22 ile sunulan çoklu profil seçeneği, NFC Magic Tap, Room To Room Share gibi özelliklerin tamamına sahip. Dolby Vision IQ ile net görüntüler sunan LG QNED TV’ler Dolby Atmos®’la da dinamik ve 360 derece etkileyici bir ses deneyimi sağlıyor.

LG 2022 QNED TV’ler, PC ve konsol oyunlarını son derece çekici hale getirmeye yardımcı olan oyuna özelliklere de sahip. Otomatik düşük gecikme modu (ALLM) ve gelişmiş ses dönüş kanalı (eARC) ve HDMI 2.1 desteğine sahip QNED TV’ler, GeForce NOW desteği ile kullanıcıların yeni nesil bulut oyunlarını en iyi şekilde deneyimleyebilmelerini sağlıyor. TV’ler ayrıca, kullanışlı Game Optimizer ve Game Dashboard menülerini sunuyor.

2022 serisi LG TV’leri daha yakından incelemek için de buradaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz.