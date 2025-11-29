Akıllı telefon dünyasında son günlerin en merak edilen konusu hiç şüphesiz Xiaomi 17 Ultra oldu. Peki Xiaomi, yeni amiral gemisinde nasıl bir kamera stratejisi benimsiyor? Mobil fotoğrafçılığı ileri taşımayı hedefleyen Xiaomi 17 Ultra, gerçekten de söylendiği kadar iddialı bir model mi olacak? Yeni sızıntılar, beklentileri iyice yükseltmiş durumda.

Xiaomi 17 Ultra kamera seti Samsung işbirliği ile geliyor!

Xiaomi 17 Ultra, ortaya çıkan bilgilere göre Samsung’un geliştirdiği 200 MP’lik yeni nesil telefoto sensörüyle donatılmış üçlü kamera yapısına geçerek önceki Ultra neslinden çok daha minimal ve odaklanmış bir yapı sunacak. Kamera mimarisinin tek bir ekstra lense değil, doğrudan performans odaklı bir kurulumun üzerine inşa edilmesi bekleniyor.

Xiaomi’nin bu tercihi, özellikle düşük ışık performansı ve uzun menzilli zoom kalitesi açısından büyük bir sıçrama anlamına gelebilir. Ayrıca cihazın HyperOS 3 tabanlı gelişmiş yapay zekâ işleme yetenekleriyle bu kamera donanımını daha da ileri taşıyacağı düşünülüyor.

Yeni sızıntılara göre Xiaomi 17 Ultra, 50 MP ana Omnivision sensörü, Samsung imzalı 200 MP S5KHPE telefoto lensi ve 50 MP ultra geniş açılı kamera ile gelecek. Ön tarafta da 50 MP çözünürlüğünde güçlü bir sensör yer alacak. Bu üçlü kurulumun özellikle Türkiye’de sosyal medya kullanıcıları, mobil içerik üreticileri ve fotoğraf tutkunları için büyük bir avantaj getirmesi bekleniyor.

Ayrıca Samsung’un hâlâ duyurmadığı HPE sensörünün iDCG, DSG ve 14 bit HDR çıktı gibi gelişmiş teknolojilere sahip olması, Xiaomi 17 Ultra’yı yılın en çok konuşulan modellerinden biri hâline getirebilir.

Çinli üreticilerin son yıllarda agresif biçimde üst düzey kamera sensörlerine yönelmesi, Samsung ve Xiaomi rekabetini daha da kızıştırıyor. İlginç bir şekilde Samsung’un 2026’da tanıtacağı Galaxy S26 Ultra modelinde büyük bir kamera devrimi beklenmezken, Xiaomi 17 Ultra tarafında oldukça iddialı bir modernizasyon söz konusu.

Üstelik cihazın Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacağı, uydu iletişimi desteği sunabileceği ve HyperOS 3 ile yapay zekâ odaklı çekim modlarını geliştireceği konuşuluyor.

Türkiye’de premium telefon rekabeti hızlanırken Xiaomi 17 Ultra, özellikle kamera tarafında zirveye oynayan bir model olarak dikkat çekiyor. Son gelişmelere bakılırsa, Xiaomi bu kez gerçekten agresif bir stratejiyle geliyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 17 Ultra mobil fotoğrafçılıkta yeni bir sayfa açabilir mi? Türkiye’de bu modelin konumunu nasıl değerlendirirsiniz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!