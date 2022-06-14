Emotet, 2017 yılında güvenlik uzmanları tarafından keşfedilen çoğu antivirüs tarafından tespit edilemeyen ünlü bir kötü amaçlı yazılımdır. O zamanlar, ikincisi bankacılık bilgilerinizi çalmak ve hesabınızı tamamen boşaltmak için tasarlanmıştı. Truva atı daha sonra 2020’de çevredeki Wi-Fi ağları aracılığıyla yayılarak tekrar konuşuldu, ancak aylarca dolaşımdan kayboldu.

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Bir zamanlar “dünyanın en tehlikeli kötü amaçlı yazılımı” olarak adlandırılan kötü amaçlı yazılım, araştırmacılar kötü amaçlı yazılımın yeni türevlerini yaymak için ele geçirilen e-postaları kullanan birkaç yeni kötü amaçlı kimlik avı kampanyası tespit ettiğinden, muhtemelen geri dönecek. Yine de Europol ve ABD, Birleşik Krallık ve Ukrayna da dahil olmak üzere birçok ülkedeki kolluk kuvvetlerinin Ocak 2021’de Emotet aktörlerinin altyapısını çökertmesinin ve kötü amaçlı yazılım tehdidini sona erdirmesinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmişti.

İçindekiler Emotet geri döndü

Emotet geri döndü

Emotet botnet, yeni sürümünde artık Google Chrome kullanıcı profillerinde depolanan kredi kartı bilgilerini toplamak için tasarlanmış bir kredi kartı hırsızlığı modülü ile potansiyel kurbanlara bulaştırmaya çalışıyor. Esas olarak spam e-postalar yoluyla yayılır ve kullanıcıları virüslü dosyalara ve bağlantılara tıklamaları için kandırır. Başlangıçta, Emotet virüsü, yabancı cihazlardan hassas ve özel bilgilere erişmek için kullanılıyordu.

Kullanıcı adı, kart numaraları ve sona erme bilgileri de dahil olmak üzere veriler sızdırıldıktan sonra, kötü amaçlı yazılım bunları hırsızlık modülü Kartları tarafından kullanılanlardan farklı komut ve kontrol (C2) sunucularına gönderir.

Yeni tehdit, özellikle kredi kartı bilgilerini profillerine kaydeden Chrome kullanıcılarını hedef alıyor. Kötü amaçlı yazılım tehditlerinde her zaman olduğu gibi, kendinizi bu tehditten korumak için uygulayabileceğiniz birkaç en iyi uygulama vardır. E-postalar yoluyla yaygın bir şekilde yayıldığından, yalnızca şüpheli e-posta eklerine veya bağlantılarına asla tıklamamanızı tavsiye edebiliriz. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.