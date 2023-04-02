Lenovo YOGA, 1 Nisan Şaka Günü’nü kutlamak üzere dünyanın ilk dört taraflı açılır kapanır ekranlı dizüstü bilgisayarı olarak lanse edilen YOGA Booook 18i adlı son şaka ürününü duyurdu. Bu ürün, bu yılın başlarında CES’te piyasaya sürülen YOGA Book 9i çift ekranlı dizüstü bilgisayarın eğlenceli bir yorumu olarak karşımıza çıkıyor.

İlginizi çekebilir: Aorus Cat Mater Piyasaya Sürüldü

YOGA Booook 18i, kullanıcıların ekranı gerektiği gibi ayarlamasına olanak tanıyan dört taraflı çevirme ekranlı benzersiz bir tasarıma sahip. Bir gruba sunum yapmak için ekranı yana çevirebildiğinizi ya da çizim yapmak veya not almak için tablet olarak kullanmak üzere ters çevirebildiğinizi hayal edin. YOGA Booook 18i’nin yenilikçi tasarımı dizüstü bilgisayar, tablet ve sunum modları arasında sorunsuz geçişlere olanak tanıyor.

Geçen yılın şaka ürünü Run90s çelik top şeklindeki bilgisayar ise sadece ağızda tutularak insan beynine bağlanabiliyordu. Run90s’in yüzeyindeki çok sayıda non-invaziv yüksek hassasiyetli sensör, ağızdaki sinirsel akım aracılığıyla beyinle sinyal alışverişinde bulunabiliyordu.

Run90s gerçek bir ürün olmasa da Lenovo YOGA’nın inovasyon ve teknolojiye olan bağlılığını gözler önüne serdi. Kim bilir, belki bir gün Lenovo YOGA’nın 1 Nisan şakası sayesinde piyasada dört tarafı çevrilebilir ekranlı bir dizüstü bilgisayar görürüz.