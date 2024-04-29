Koca Yusuf TP1500 sondası Gabar petrolü çıkarmak için sondaj çalışmalarıa başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin enerji arayışındaki önemli isimlerinden biri olan Koca Yusuf, Gabar’da Türkiye’nin en kaliteli petrolünü bulmak için görev başında.

Koca Yusuf TP1500, Gabar’da Türkiye’nin Enerji Arayışına Katılıyor

Koca Yusuf’un Gabar’daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42’nci kuyuda başlattığı sondaj çalışmaları, Türkiye’nin enerji üretimindeki potansiyeli artırmak için büyük önem taşıyor. BOTAŞ Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi’nden TIR’larla Gabar’a getirilen Koca Yusuf’un kurulumu tamamlanarak hızla çalışmaya başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Koca Yusuf’un Gabar’daki çalışmalarının Türkiye’yi günlük 100 bin varil petrol üretim hedefine daha da yaklaştıracağını belirtti. Bayraktar, ayrıca Gabar’ın yanı sıra Diyarbakır, Şırnak, Van ve Hakkari gibi farklı lokasyonlarda yapılacak aramalarla enerji potansiyelini artırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Koca Yusuf TP1500 geçmiş başarıları ile de dikkat çekiyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 2016 yılında başlatılan “Koca Yusuf TP1500” projesi kapsamında üretilen Koca Yusuf, uluslararası standartlarda, rekabetçi ve yerli sondaj kulesi olarak öne çıkıyor.

Koca Yusuf’un teknik özellikleri de oldukça etkileyici. Toplamda 43,2 metrelik kule ve 7,6 metrelik masa yüksekliğiyle donatılan Koca Yusuf T1500, hidrolik güç üniteleri ve milli sondaj yazılımı ile geliştirilen bir dizi bileşene sahip. 1500 HP’lik kanca gücü ve 357 mTon’luk kanca yüküyle çalışan Koca Yusuf, bugüne kadar 5 sondajı başarıyla tamamlamış durumda.

Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji arz güvenliğini sağlamak için yapılan bu önemli çalışmalar, ülkenin enerji sektöründeki gücünü ve potansiyelini artırmaya yönelik atılan adımların bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Koca Yusuf’un başarılı sondaj çalışmaları, Türkiye’nin enerji hedeflerine ulaşma yolunda güçlü bir adım olarak değerlendiriliyor. Koca Yusuf Gabar petrolü sondaj çalışmaları dünya basını tarafından da yakından takip ediliyor.

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