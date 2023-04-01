Gigabyte‘in alt markası AORUS, oyuncu ekipmanları alanında yeni bir ürün piyasaya sürdüğünü söylerken hayranlarına 1 nisan şakası yaptı. Piyasaya sürülen “AORUS CAT MASTER“, oyuncuların beklentilerini karşılamak için özel olarak tasarlandı. Bu ürünle birlikte, AORUS oyuncu aksesuarlarındaki liderliğini bir kez daha kanıtlamayı hedefliyor. Detaylı bilgileri paylaşmaya devam edelim.

AORUS CAT MASTER üründe, bilgisayarınız için en üst düzey RGB Kedi Dayanağı olarak tasarlandı. Bu ürün, kedinizin rahatlığını ve hava akışını düzenlemeyi amaçlıyor. Günümüzde birçok insan evlerinde çalışırken ve oyun oynarken kedisini yanında bulundurmayı tercih ediyor. Ancak, kedinin klavye, fare veya monitörün hava akışını engellemesi sıkıntı yaratabilir. AORUS CAT MASTER, bu sorunu ortadan kaldırıyor ve kedinizin konforunu sağlamak için özel olarak tasarlanmış bir aksesuar.

Buraya kadar her şey kedi sahipleri için harika gidiyordu. Ancak bu bir 1 Nisan şakası. Keşke bu bir şakada ibaret olmasa ve gerçekten de böyle bir ürün üretilse.

AORUS CAT MASTER, 280mm genişliğe kadar evrensel bir tasarıma sahiptir. Bu sayede, farklı boyutlardaki kedi türleri için uygun olacak şekilde üretildi. Ayrıca, ürünün entegre RGB LED özelliği sayesinde, kedinizle birlikte eğlenceli bir oyun atmosferi yaratabilirsiniz.

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AORUS CAT MASTER, optimum kedi rahatlığı için rahat esnek ağdan yapılmıştır. Bu sayede, kediniz rahatça uzanabilir ve uyuyabilir. Ayrıca, ürünün tasarımı kedinizin hareket etmesini engellemez ve istediği gibi konumlanmasına olanak tanır.

AORUS, oyuncu ekipmanları alanında liderliğini bir kez daha gösteren bu ürünü piyasaya sürerek, oyuncuların ve kedi sahiplerinin beklentilerini karşılamayı amaçlıyor. AORUS CAT MASTER, şimdi piyasada ve oyuncuların beğenisine sunuldu.