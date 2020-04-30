Akıllı Telefonlar
Lenovo Türkiye, WhatsApp Danışma Hattı’nı hizmete sundu!
Lenovo Türkiye, dizüstü bilgisayar ve tabletle ilgili aklınıza gelebilecek tüm soruları sorarak, kendinize en uygun bilgisayarı almak için faydalanabileceğiniz WhatsApp Satış Danışma Hattı’nı hizmete açtı.
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Yeni bir bilgisayar alma ihtiyacı duyan herkes Lenovo’nun ürünlerinin teknik özelliğini ve bilmek istedikleri tüm ayrıntıları danışma hattından öğrenebilecek.
Dünyanın ve Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo sektördeki gücünü son kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayarak devam ettiriyor. Lenovo Türkiye bu kapsamda, son kullanıcının dizüstü bilgisayar ve tabletle ilgili aklına takılan tüm soruları sorarak kendilerine en uygun bilgisayarı seçebilecekleri WhatsApp Danışma Hattı’nı hizmete sundu.
Son kullanıcının ihtiyaçlarını okuyarak ve ihtiyaçlarına cevap vererek liderliğini sürdüren şirket, bu süreçte dileyen herkesin dizüstü bilgisayar ve tabletle ilgili her türlü soruyu sorup kendileri için en uygun bilgisayarı öğrenebilecekleri WhatsApp Danışma Hattı’nı hizmete açtı. Firma, WhatsApp Danışma Hattı aşağıdaki numaralardan 10:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecek.
Lenovo Türkiye WhatsApp Danışma Hattı Numaraları için:
0531 212 69 44
0531 212 69 45
0531 212 69 46
Akıllı Telefonlar
OnePlus Z olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı!
OnePlus 8 amiral gemisi serisi, bu ayın başında tanıtılmıştı. Şirketin orta segmentte konumlandıracağı OnePlus Z ise henüz ortaya çıkmadı. Cihazın Temmuz ayında piyasaya sürüleceğini iddia eden bazı raporlar paylaşılmıştı. Şimdi ise True-Tech‘te ortaya çıkan bazı paylaşımlara göre cihazın ilk görüntüleri sızdırıldı.
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OnePlus Z nasıl bir tasarıma sahip olacak?
True-Tech tarafından ortaya çıkan ve OnePlus Z olduğu iddia edilen görüntülere göre, telefon ortada bulunan nokta delik tasarımlı selfie kamera ile geliyor. Paylaşılan görsellerdeki ekranda bulunan talimatlara baktığımızda, dahili bir parmak izi okuyucu ile geleceğini söyleyebiliriz. Bu ekran aynı zamanda şirketin gelecekteki ürünlerinde minimum olarak kullanmayı garanti ettiği 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED ekran olarak gelecektir. Cihaz, ekran tarafında da oldukça iddialı olucak gibi görünüyor.
OnePlus Z, tahmini olarak 6.4 inç ila 6.5 inç arası bir ekrana sahip olacak. Bunu elimizdeki görselden yapılan tahmini ölçümlerde görüyoruz. OnePlus Z‘nin beklenen teknik özelliklerine gelirsek cihaz, MediaTek Dimensity 1000L yonga seti ile gelecek. Bunun haricinde 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Arka tarafta ise 48 MP ana kamera ve üçlü bir kamera kurulumu bulunabilir.
Telefon, muhtemelen Android 10 tabanlı Oxygen OS ve 4.000 mAh değerinde pil ile gelecek. En kısa sürede cihazın detaylarının ortaya çıkmasını umuyoruz.
Akıllı Telefonlar
Galaxy M01, Meizu 17 ve 17 Pro sızdırıldı!
Yakın zamanda çıkacak olan Samsung Galaxy M01, geçtiğimiz aylarda Wi-Fi Alliance tarafından onaylandı ve şimdi cihaz hakkında sızıntılar mevcut. Bugün Google Play Console‘da görülen cihazın lansman tarihinin yakın olduğunu söyleyebiliriz. Google Play Console tarafından yayınlanan listede cihazın bazı temel özelliklerini görebiliyoruz.
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Galaxy M01, Meizu 17 ve 17 Pro hakkında hangi sızıntılar ortaya çıktı?
M01, 720×1520 çözünürlüklü bir ekran, 3 GB RAM ve Qualcomm Snapdragon 439 yonga seti ile gelecek. Cihazın giriş seviyesi bir telefon olmasına rağmen 3 GB RAM bulunması güzel olmuş diyebiliriz. İşlemci tarafında ise biraz geri kaldığını söyleyebiliriz. Bunun haricinde Galaxy M01, Android 10 ile kutudan çıkacak.
Teknik özellikler listesine eklenen resime baktığımızda cihazın Samsung Galaxy A01‘e inanılmaz derecede benzediği farkediliyor. Bu nedenle bu cihaz bazı ülkeler için A01’in yeniden markalanmış bir sürümü olabilir. Bundan emin olmak için cihazın resmi olarak açıklanmasını bekleyeceğiz. Bildiğimiz tek kesin şey Galaxy M01, Galaxy A01‘den 1 GB fazla RAM ile gelecek.
Meizu 17 ve Meizu 17 Pro‘da aynı şekilde Google Play Console‘da görüntülendi. Bu iki cihaz 8 Mayıs tarihinde piyasaya sürülecek.
Ortaya çıkan belgelere göre, her iki telefon da 8 GB RAM ve Snapdragon 865 SoC ile gelecek. Ayrıca her iki telefonda 1080×2340 çözünürlüklü ekrana sahip olacak ve Android 10 ile kutudan çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung, Galaxy Fold 2 ve Note 20 modellerini tanıtacağını doğruladı!
Samsung 2020 yılının ikinci yarısında Galaxy Fold 2 ve Note 20 modellerini tanıtacağını doğruladı. Şirket Fold modelinde olan eksiklikleri daha büyük bir dış ekran ve güçlendirilmiş ince cam ile Fold 2 modelinde aşmayı planlıyor.
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Samsung Galaxy Fold 2 ve Note 20 modellerini tanıtacağını doğruladı!
Samsung bu yılın ikinci yarısında Galaxy Fold 2 ve Galaxt Note 20’yi piyasaya sürmeyi planladığını doğruladı. Akıllı telefon üretim endüstrisi COVID-19 salgınından oldukça olumsuz etkilenmiş durumda ve birçok telefonun tanıtımında gecikmeler gördük. Ancak tüm bunlara rağmen Samsung kendinden emin görünüyor. Şirket henüz telefonların isimlendirmelerinden bahsetmemiş olsa da açıklamasında yeni katlanabilir telefonları ve Note modelleri ifadesine yer verdi. Kore medyasında yer alan Note 20 ve Fold 2 modellerinin geliştirildiği iddialarının ardından bu bilgiye şirket tarafından da doğrulama geldi.
Samsung aynı zamanda birinci çeyrek raporlarını da yayınladı. Samsung Galaxy Z Flip ve Galaxy S20 Ultra’nın beklenenden daha yüksek satış rakamlarına ulaştığı ve şirketin ilk çeyrekteki mali raporlarında önemli rol oynadığı ifade edildi. Şirket ayrıca önümüzdeki aylarda 5G bağlantı teknolojilerini daha uygun fiyatlı telefonlarına getirmeyi planladıklarını açıkladı. Sızıntılara göre Note 20 serisi ile birlikte telefon geliştirilmiş stylus özelliklerine, daha iyi kameraya ve yenilenmiş bir tasarıma sahip olacak. Tüm bu yeniliklere rağmen Galaxy Fold 2’nin kullanıcılar için daha ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları CEO’su Ross Young’a göre Samsung Galaxy Fold 2 2213×1689 çözünürlüğe ve 7.59 inç büyüklüğe sahip olacak. Ayrıca telefon 120Hz ekran tazeleme hızına sahip. Samsung ilk Fold’un eksikliklerini daha büyük bir dış ekran ve daha dayanıklı ultra ince cam ile aşmayı planlıyor. Şu ana kadar yapılan açıklamalardan ve daha önceki tecrübelerimizden yola çıkarak cihazların Ağustos ayında tanıtılmasını bekleyebiliriz.