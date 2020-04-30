Lenovo Türkiye, WhatsApp Danışma Hattı’nı hizmete sundu!

OnePlus 8 amiral gemisi serisi, bu ayın başında tanıtılmıştı. Şirketin orta segmentte konumlandıracağı OnePlus Z ise henüz ortaya çıkmadı. Cihazın Temmuz ayında piyasaya sürüleceğini iddia eden bazı raporlar paylaşılmıştı. Şimdi ise True-Tech‘te ortaya çıkan bazı paylaşımlara göre cihazın ilk görüntüleri sızdırıldı.

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OnePlus Z nasıl bir tasarıma sahip olacak?

True-Tech tarafından ortaya çıkan ve OnePlus Z olduğu iddia edilen görüntülere göre, telefon ortada bulunan nokta delik tasarımlı selfie kamera ile geliyor. Paylaşılan görsellerdeki ekranda bulunan talimatlara baktığımızda, dahili bir parmak izi okuyucu ile geleceğini söyleyebiliriz. Bu ekran aynı zamanda şirketin gelecekteki ürünlerinde minimum olarak kullanmayı garanti ettiği 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED ekran olarak gelecektir. Cihaz, ekran tarafında da oldukça iddialı olucak gibi görünüyor.

OnePlus Z, tahmini olarak 6.4 inç ila 6.5 inç arası bir ekrana sahip olacak. Bunu elimizdeki görselden yapılan tahmini ölçümlerde görüyoruz. OnePlus Z‘nin beklenen teknik özelliklerine gelirsek cihaz, MediaTek Dimensity 1000L yonga seti ile gelecek. Bunun haricinde 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Arka tarafta ise 48 MP ana kamera ve üçlü bir kamera kurulumu bulunabilir.

Telefon, muhtemelen Android 10 tabanlı Oxygen OS ve 4.000 mAh değerinde pil ile gelecek. En kısa sürede cihazın detaylarının ortaya çıkmasını umuyoruz.