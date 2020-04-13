Lenovo Legion Phone 90W hızlı şarj desteği ile geliyor!

Lenovo Legion oyuncu telefonu dünyanın en hızlı kablolu şarj desteği ile geliyor. 90W‘lık hızlı şarj desteği olan oyuncu telefonu gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden alacak!

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Lenovo Legion oyuncu telefonu neler sunuyor?

Lenovo, geçtiğimiz sene Nisan ayında amiral gemisi olan Lenovo Z6 Pro modelini duyurmuştu. Ancak marka, 2020 senesinde henüz bir akıllı telefonunu duyurmadı. Son raporlara göre, Legion serisinin oyuncu telefonunun Lenovo markasının bu sene çıkartacağı ilk telefon olma ihtimali bir hayli yüksek. İsminden de anlaşıldığı üzere (Legion gaming phone) Legion serisinin akıllı telefonu, oyun merkezli bir telefon olacak. Lenovo, yaptığı son açıklamada bu telefonun 90W hızlı şarj özelliği ile şu ana kadarki en hızlı şarj desteğine sahip akıllı telefon olacağını duyurdu.

Şu an için Oppo‘nun 65W‘lık SuperVOOC 2.0 teknolojisi, kullanılabilir olanlar arasında dünyanın en hızlı şarj teknolojisi olarak biliniyor. Xiaomi ve Vivo‘nun da bağımsız olarak 100W ve 120W hızlı şarj testleri yaptığını bilmekteyiz, ancak herhangi biri henüz genel kullanıma açılmış değil.

Lenovo‘nun 90W‘lık şarj teknolojisi, markalar arasındaki hızlı şarj rekabetinde çıtayı arttıracak gibi görünüyor. Markanın şu anki rakibi Oppo‘nun SuperVOOC 2.0 teknoljisi 4,000mAh‘lik bir pili yarım saatte şarj edebiliyorken, Lenovo’nun 90W‘lık şarj teknolojisinin aynı batarya üzerindeki sonuçları merak ediliyor. Şu an için cihazın batarya kapasitesi bilinmiyor ancak söylentiler 5,050mAh olacağı yönünde. Ayrıca Legion oyuncu telefonunda, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özelliklerinin olması bekleniyor.

Cihazın özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi bulunmasa da geçtiğimiz ay sızdırılan prototip bilgilerinden yola çıkarak, cihazın arka tarafında LED entegre edilmiş “LEGION” logosunun yer aldığı metalik kasa yapısı, üç adet kamera, sıvı soğutma sistemi, çentiksiz ekran ve oyunlarda kullanılması için köşe buttonlarının olması bekleniyor.