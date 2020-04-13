Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion Phone 90W hızlı şarj desteği ile geliyor!
Lenovo Legion oyuncu telefonu dünyanın en hızlı kablolu şarj desteği ile geliyor. 90W‘lık hızlı şarj desteği olan oyuncu telefonu gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden alacak!
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Lenovo Legion oyuncu telefonu neler sunuyor?
Lenovo, geçtiğimiz sene Nisan ayında amiral gemisi olan Lenovo Z6 Pro modelini duyurmuştu. Ancak marka, 2020 senesinde henüz bir akıllı telefonunu duyurmadı. Son raporlara göre, Legion serisinin oyuncu telefonunun Lenovo markasının bu sene çıkartacağı ilk telefon olma ihtimali bir hayli yüksek. İsminden de anlaşıldığı üzere (Legion gaming phone) Legion serisinin akıllı telefonu, oyun merkezli bir telefon olacak. Lenovo, yaptığı son açıklamada bu telefonun 90W hızlı şarj özelliği ile şu ana kadarki en hızlı şarj desteğine sahip akıllı telefon olacağını duyurdu.
Şu an için Oppo‘nun 65W‘lık SuperVOOC 2.0 teknolojisi, kullanılabilir olanlar arasında dünyanın en hızlı şarj teknolojisi olarak biliniyor. Xiaomi ve Vivo‘nun da bağımsız olarak 100W ve 120W hızlı şarj testleri yaptığını bilmekteyiz, ancak herhangi biri henüz genel kullanıma açılmış değil.
Lenovo‘nun 90W‘lık şarj teknolojisi, markalar arasındaki hızlı şarj rekabetinde çıtayı arttıracak gibi görünüyor. Markanın şu anki rakibi Oppo‘nun SuperVOOC 2.0 teknoljisi 4,000mAh‘lik bir pili yarım saatte şarj edebiliyorken, Lenovo’nun 90W‘lık şarj teknolojisinin aynı batarya üzerindeki sonuçları merak ediliyor. Şu an için cihazın batarya kapasitesi bilinmiyor ancak söylentiler 5,050mAh olacağı yönünde. Ayrıca Legion oyuncu telefonunda, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özelliklerinin olması bekleniyor.
Cihazın özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi bulunmasa da geçtiğimiz ay sızdırılan prototip bilgilerinden yola çıkarak, cihazın arka tarafında LED entegre edilmiş “LEGION” logosunun yer aldığı metalik kasa yapısı, üç adet kamera, sıvı soğutma sistemi, çentiksiz ekran ve oyunlarda kullanılması için köşe buttonlarının olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20, odaklama ve ısınma sorunları ile gündemde!
Samsung’un geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü amiral gemisi akıllı telefonu Samsung Galaxy S20 ülkemizdede satılan Exynos versiyonu konusunda pek çok kullanıcı şikayeti alıyor.
Cihazda meydana gelen ısınma ve kameranın odaklanamamsı sorunu Samsung kullanıcı forumlarında dile getirildi. Kullanıcılar, Samsung Galaxy S20 modelinin Exynos işlemciye sahip versiyonunun bu sorunları barındırdığını iddia ediyor. Bazı kullanıcılar kamera uygulamasını kullandıklarında cihazın saniyeler içinde ısındığını, bazıları ise cihazın sunduğu 3.5-4 saat ekran süresinden hayal kırıklığına uğradıklarını belirtiyorlar.
Bunlara ek olarak bir Twitter kullanıcısı sahip olduğu Samsung Galaxy S20 Ultra’nın otomatik odaklanma ile ilgili yaşadığı problemi gösteren bir video yayımladı. Pegasaie kullanıcı adlı kullanıcının yayımladığı videoda, cihazın hemen önünde bulunan nesneye odaklanmakta zorluk çektiği görülüyor. Söz konusu kullanıcı video’nun üzerine “Cihazın Exynos versiyonu beni oldukça hayal kırıklığına uğrattı. Cihazın pil ömrü zayıf, performansı kötü ve cehennem gibi ısınıyor. Bu gerçekten 1400 $ fiyatlı kötü bir telefon. Bir daha asla Samsung.” mesajını ekledi. Sizde yayımlanan videoyu haberin devamında inceleyebilirsiniz.
Seriously the Exynos variant has disappointed me soo much Poor battery life poor performance heats like hell. This is really a sh*t of a phone with that crappy $1400 price tag. Never Samsung again. pic.twitter.com/tmVpfOJdEg
— Dawood (@pegasaie) April 9, 2020
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Samsung daha önce de Exynos işlemcili versiyonları ve Snapdragon işlemcili versiyonları arasındaki performans farkından doğan eleştiriler ile karşılaştı. Fakat şirket her zaman için, Exynos ve Snapdragon’lu versiyonlarının gerçek yaşam koşullarında aynı performansı verdiğini savundu ve savunuyor. Diğer yandan firma, Samsung Galaxy S20 serisi için kameranın odak sorununa yönelik bir güncellemeyi bir kaç hafta önce yayımladı. Fakat bazı kaynaklar hala bu sorunun tam olarak çözülemediğini belirtiyor.
Samsung’un, kullanıcıların güvenini kaybetmemek veya geri kazanmak amacıyla bu sorunlar karşısında çabuk aksiyonlar alması gerekiyor. Zira hiç de azımsanamayacak fiyatlara satılan ve markanın en üst seviye ürünü olan Samsung Galaxy S20 modelinde böyle sorunlar yaşanması kullanıcıları daha da hayal kırıklığına uğratıyor.
Ülkemizde de bazı forumlar üzerinde özellikle kamera sorunları ile ilgili şikayetler bulunuyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
LG Velvet, emekli olan G serisinin yerini alacak!
Samsung’un akıllı telefon pazarında adım adım yükselmesi, bir zamanlar en büyük rakibi olan LG’nin çöküşüne zemin hazırladı. Marka mobil alanda çıkış yolları ararken, G serisinin yerini alacak LG Velvet adlı yeni bir akıllı telefon serisi duyurmaya hazırlanıyor!
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LG Velvet, markanın premium telefon pazarındaki yeni yüzü oluyor!
Şirketin bugün yaptığı resmi basın açıklaması, premium tasarım felsefesine odaklanan yeni bir akıllı telefon serisini gün yüzüne çıkardı. LG Velvet adı verilen seri, mobil bölümü uzun süredir düşüş trendinde olan LG’yi yeniden harekete geçirecek. Eskiz çalışmaları daha önce yansıtılan Velvet, yağmur damlası şeklindeki kamera tasarımı ve “3D Ark” adı verilen kavisli tasarımıyla dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra cam ve metal malzemeler ise seriye üst seviye bir hava katacak.
Velvet serisinin tasarımsal önemi haricinde farklı bir özelliği daha bulunuyor. Yeni seri, LG’nin uzun süredir amiral gemisi sınıfındaki temsilcisi olan G Serisi’nin de yerini alacak. Böylece kullanıcılar bu yıl LG G9 ThinQ modeli yerine bambaşka bir isimlendirme ile tanışacak. Bunun yanı sıra markanın sayısal adlandırmayı bırakma kararı aldığı için V serisinde de benzer bir durum yaşanabileceği ifade ediliyor.
Premium tasarım ve malzeme kalitesine sahip olan LG Velvet, teknik özellikler tarafında ise daha çok orta-üst sınıfa hitap edecek. Önceki raporlara göre cihazda 5G uyumlu Qualcomm Snapdragon 765G işlemcinin kullanılacağı belirtiliyordu. Son olarak telefonun 15 Mayıs tarihinde tanıtılmasının beklendiğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Note 10 Lite, NBTC sertifikası aldı!
Xiaomi, geçtiğimiz Kasım ayında Mi Note 10‘u tanıttı. Yakın zamanda ortaya çıkan haberlere göre telefonun Lite sürümü piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Model numarası M2002F4LG olan Mi Note 10 Lite, Tayland‘ın NBTC firması tarafından onaylandı ve yakında piyasaya sürülecek.
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Xiaomi Mi Note 10 Lite hangi özelliklerle gelecek?
Tayland sertifika yetkilisinin paylaştığı listede Mi Note 10 Lite hakkında geniş bir bilgi yer almıyor. Fakat bu akıllı telefon geçtiğimiz ay FCC‘den geçti ve birçok özelliğiyle ortaya çıktı. Mi Note 10 Lite, düz Mi Note 10 gibi Snapdragon 730G SoC işlemcisinden gücünü alacak. 6.47 inçlik Full HD+ AMOLED bir ekrana sahip olacak. Pil tarafında ise 5260 mAh değerinde bir batarya ve 30W’a kadar hızlı şarj desteği ile gelecek. Özelliklerine baktığımızda çoğu özelliğin vanilla sürüm Mi Note 10 ile aynı kaldığını söyleyebiliriz.
Xiaomi tarafından FCC‘nin websitesinde paylaşılan belgeye göre, Mi Note 10 Lite‘ın arka tarafında bir adet 64 MP çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Bunun haricinde, ana kamerayı destekleyen 2 adet 8 MP çözünürlüğünde, bir adet 5 MP ve bir adet 2 MP çözünürlüğünde olmak üzere beşli bir kamera düzeni kullanılıyor. Ayrıca bu telefonda lazer otomatik odaklaması bulunmayacak.
Xiaomi Mi Note 10 Lite, Android 10 ile kutudan çıkacak. Taban Mi Note 10 ise Android 9 ile kutudan çıkmıştı. Önümüzdeki haftalarda bu cihaz ile ilgili daha fazla detay öğreneceğimizi umuyoruz.