Söylentilere göre Çinli üretici Lenovo, ThinkPhone üzerinde çalışıyor. Birkaç Lenovo Legion oyun telefonu dışında, Çin dışına gönderilen Lenovo mobil cihazlarının çoğu Motorola markalı. Ancak Lenovo, arkasında logo bulunan bir ThinkPhone piyasaya sürebilir.

Lenovo‘dan henüz resmi bir duyuru yayınlanmadı, ancak 91Mobiles’daki Evan Blass, “Bronco” kod adlı bir akıllı telefonun resminin 2023 yılında ThinkPhone markası altında piyasaya sürüleceğini öne sürdüğünü iddia ediyor.

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İlk bakışta Bronco, Motorola Edge markalı bir telefon gibi görünse de Motorola, telefonun biri Motorola cihazı olarak etiketlenirken diğeri Lenovo telefonu olarak pazarlanan iki varyantını sunabilir. Hem Bronco hem de sözde Lenovo benzeri XT-2309 model numarasına sahip ve görüntülere yakından bakarsanız, Lenovo ve Motorola’nın lansman öncesi fikri varlıklarını korumak için benimsedikleri rahatsız edici filigranı fark edebilirsiniz.

Bir yol haritasına göre Bronco, Canyon (Edge 40 Pro) ve Juno (Razr 23) ile birlikte yılın en iyi özelliklerine ve işlevselliğine sahip olabilir. Telefonun FHD+ ekrana, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 veya Gen 2 işlemciye, 50MP birincil kameraya ve 12GB’a kadar RAM’e sahip olacağı söyleniyor. Lenovo/Motorola, Think markası nedeniyle cihazı iş sınıfı bir akıllı telefon olarak pazarlayabilir.

Daha önceki raporlara göre, amiral gemisi sınıfı Bronco ve Canyon, Edge 40 olabilecek gelecek yılın Edge portföyüne öncülük edebilir. Canyon 165Hz ekrana ve Qualcomm’un bir sonraki en üst seviye çipi olan SM8550 Snapdragon 8 Gen 2’ye sahip olacakken Bronco ya bu çipe ya da mevcut Snapdragon amiral gemisi SM8475 8+ Gen 1’e sahip olacak. Her iki FHD+ telefon da 50MP arka kameralara ve 12GB’a kadar RAM’e sahip. Canyon’da geniş açılı ve makro fotoğraflar için bir başka 50MP birincil sensör, 60MP selfie kamerası ve 12MP telefoto modülü bulunuyor. Bronco ise 13MP geniş/makro, 16MP selfie ve 2MP derinlik sensörlerine sahip.