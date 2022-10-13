Google, 9 Pie sürümünden bu yana her yıl Ağustos ve Eylül ayları arasında Android için yeni bir büyük güncelleme yayınlıyor. Bir sonraki sürümün geliştirilmesi adına çalışmalar ise yaklaşık altı ay sonra başlıyor. Gerçekte durum biraz daha karmaşık olsa da Google için yıllık Android planlaması basitçe bu kadar. Öte yandan her yıl, Android’in nasıl sürekli geliştiğine dair tartışmalar görüyoruz. Ancak bu haberimizde , bu yıllık güncellemelerin artık gerçekten gerekli olup olmadığını tartışacağız.

Her Yıl Yeni Bir Android Sürümüne Gerek Yok Mu?

Google işletim sistemi tarafında, Apple’dan daha sık güncelleme yapıyor. Ayrıca her yıl yeni iOS ile birlikte yeni iPhone’larını Eylül ayında piyasaya sürüyor. Sorun şu ki, iki işletim sisteminin karşılaştırılması sadece medya açısından mantıklı. Pratikte ise hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü, Android gibi açık kaynaklı yazılımların tam olarak nasıl performans gösterdiği her cihazdan cihaza değişkenlik gösteren bir durum.

Google’ın işletim sistemi konusunda dağıtık bir stratejisi olduğu için Android, iOS’un aksine, kullanıcılarına yeni işlevler sunmak için giderek daha az güncellemeye ihtiyaç duyuyor. Anlayacağınız üzere Android tabanlı cihazların verdiği çoğu hizmet artık genel bir güncelleme olmaksızın kendini yenileyebiliyor Örneğin bir kullanıcının akıllı telefon markası ya da Android sürümü ne olursa olsun, Google’ın ana amacı artık Play Store / Play Services aracılığıyla mümkün olduğunca çok bileşeni mümkün olduğunca çok kullanıcı için aynı anda güncellemek.

iOS’ta ise durum biraz farklı ve bazen bazı uygulamaların ve özelliklerin güncellenmesi işletim sisteminin de güncellenmesini gerektiriyor. iPhone 14’ün dinamik adasını düşünün. Yeni iPhone’ların aslında ne kadar sıklıkla yeni bir işletim sistemi gerektirdiğini görmek için şirket bu sene bize çok güzel bir örnek verdi. Apple hem donanım hem de yazılım tarafında hizmetlerini kendi üretiyor ve iyi bir kullanım için bu iki faktörün her zaman birbiri ile uyumlu çalışması gerekiyor.

Bunun dışında görünüm açısından Android kullanan çoğu marka, kendine özgü bir arayüz sistemi oluşturuyor. Bu durum Android’in her sene arayüz ve tema konusunda bir yenilik getirmesine ihtiyaç kalmadığını gösteriyor.

Üçüncü Taraf Üreticiler Artık Geride Kalıyor



Aslında 2023 yılına girmemiş olsak bile Android’in bir ana sürümü ile bir sonraki sürümü arasında çok fazla zaman kalmadı. Ve üçüncü taraf üreticilerin devreye girip arayüzlerine yeni bir şeyler eklemesi için yeterli zamanları yok. En fazla, işletim sisteminin bir sonraki sürümü yayınlandığında bunu yapabilecekler ki bu da kullanıcıları yenilikler için daha fazla bekletmek anlamına geliyor.

Kısacası MIUI, One UI, Color OS, vb. arayüzler bir zamanlar olduğundan daha az gelişiyor. Bunun nedeni kısmen hızlı bir tempoya ayak uydurmak zorunda olmaları. Bu da sık sık kullanıcı arayüzünde bir süredir mevcut olan değişkenlerin hala yenisinde olmasını beraberinde getiriyor. Müşteriler artık bu tür yazılımlar için daha az heyecanlanıyor.

Güncellemeler 21. yüzyıl cihazları için büyük önem arz ediyor. Ancak bu durum her sene yeni bir Android yazılımı gerektiğini anlamına gelmiyor. Tüm üreticiler daha yeni tam 12.1 sürümüne alışmışken, herkesi 13 sürümüne hazırlamak hiç de mantıklı değil. Google ilerleyen zamanlarda bu konuda yeni bir strateji benimseyebilir. Gelişmeler için takipte kalın.

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