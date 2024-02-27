Lenovo, son yeniliklerini tanıtmaya devam ediyor. Şirket, 1000 nit parlaklıkta 17,3 inçlik şeffaf ekrana sahip yepyeni bir Lenovo ThinkBook dizüstü bilgisayarını piyasaya sürerek dikkatleri üzerine çekti. Bu yeni tasarımın yanı sıra, en son AMD ve Intel CPU’larına sahip ThinkPad ve ThinkBook modellerini de sergileyen Lenovo, kullanıcılarına geniş bir seçenek yelpazesi sunmayı hedefliyor.

Lenovo ThinkBook hakkında ilk sızıntılar birkaç hafta önce ortaya çıkmıştı ancak şirket, bugün bu yeni dizüstü bilgisayarın özelliklerini daha detaylı bir şekilde paylaştı. Yüksek renk doygunluğu ve 1000 nit parlaklık sunan 17,3 inçlik Mikro LED paneli, kullanıcılara etkileyici bir görüntüleme deneyimi vaat ediyor. Kenarsız tasarımıyla dikkat çeken bu ekran, sürükleyici bir deneyim sunarken çift dokunmatik ekran özelliği de kullanıcıların iş akışını kolaylaştıracak.

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Diğer yandan, Lenovo’nun ThinkPad serisinde de önemli yenilikler var. T14/Gen5, T14s/Gen5, T16 Gen3, X12/Gen2 ve 14 2’si 1 arada/Gen4 gibi modellerde, Intel’in vPro’lu Core Ultra CPU’larına yer verilecek. Lenovo, verimlilik odaklı kullanıcılar için AMD’nin Ryzen 8040 “Hawk Point” ve Intel Core Ultra CPU’larına sahip yeni ThinkPad T Serisi modellerini de piyasaya sürecek. Bu yeni modeller, güçlü performansları ve kullanıcı dostu tasarımlarıyla dikkatleri çekiyor.

Lenovo‘nun yeni dizüstü bilgisayarları, hem iş hem de kişisel kullanıcılar için geniş bir işlevsellik sunarken, şirketin sürekli olarak teknolojiye yenilikçi ve kullanıcı dostu çözümler getirme vizyonu takdirle karşılanıyor.

İçindekiler Lenovo ThinkBook öne çıkan özellikleri

Lenovo ThinkBook öne çıkan özellikleri