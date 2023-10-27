Intel® Core™ i9 işlemcili Lenovo LEGION Pro 7i incelemesi ile karşınızdayız. Intel’in 13. nesil Core i9-13980HX işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 4090 ekran kartıyla piyasadaki en güçlü laptop modellerinden biri olan LEGION Pro 7i, 130.000 TL’yi aşan fiyatıyla dikkat çekiyor.

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Lenovo LEGION Pro 7i Özellikleri