Intel® Core™ i9 işlemcili Lenovo LEGION Pro 7i incelemesi ile karşınızdayız. Intel’in 13. nesil Core i9-13980HX işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 4090 ekran kartıyla piyasadaki en güçlü laptop modellerinden biri olan LEGION Pro 7i, 130.000 TL’yi aşan fiyatıyla dikkat çekiyor.
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İçindekiler
132.000 TL’LİK CANAVAR! | LENOVO LEGION Pro 7i İncelemesi
Lenovo LEGION Pro 7i Özellikleri
- Boyut: 363,4 x 263,55 x 25,9 mm
- Ağırlık: 2,8 kg
- Ekran: 16 inç WQXGA (2560×1600) IPS 240 Hz
- İşlemci: Intel Core i9-13900HX
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4090 16 GB GDDR6
- Bellek: 32 GB (2x 16 GB) DDR5-5600 MHz
- Depolama: 2x 1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0
- İşletim Sistemi: Windows 11 Home
- Bağlantı: Wi-Fi 6e, 11ax 2×2 / Bluetooth 5.1
- Ses: 2x 2 Watt Hoparlör (Realtek ALC3287 Kodek)
- Batarya: 99,9 Wh
- Şarj: 330 Watt