Hazır ve şık GTX 1660 Ti sistem: Lenovo Legion T530 (VİDEO)

Lenovo Legion T530 incelemesiyle karşınızdayız. Lenovo’nun oyuncu ürün ailesi Legion serisinin kule tipi hazır bilgisayarlarından Legion T530, Intel ve AMD seçenekleriyle geliyor.

İlginizi çekebilir; Lenovo ikinci çeyrek bilgisayar pazar payında lider oldu

Bu videomuza konuk olan Legion T530 ise GTX 1660 Ti ekran kartı ve Core i7 işlemcisi ile günümüzde fiyat/performans sistemi arayanlar için ideal bir ürün olarak geliyor. Ayrıca bu video için normalde ürün ile beraber satılmayan Lenovo Y27g monitör ve Legiyon Y aksesuarları da bize eşlik ediyor.

Ürün detayları ve oyun performansları hakkındaki detayları videomuzda ve ürün sitesinde görebilirsiniz.

Lenovo Legion T530 sistem özellikleri;