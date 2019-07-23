Hazır ve şık GTX 1660 Ti sistem: Lenovo Legion T530 (VİDEO)

Hazır ve şık GTX 1660 Ti sistem: Lenovo Legion T530 (VİDEO)

23 Temmuz, 2019 All-in-one, İNCELEME, İnceleme, VİDEO 0 yorum

Lenovo Legion T530 incelemesiyle karşınızdayız. Lenovo’nun oyuncu ürün ailesi Legion serisinin kule tipi hazır bilgisayarlarından Legion T530, Intel ve AMD seçenekleriyle geliyor.

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Hazır ve şık GTX 1660 Ti sistem: Legion T530

Bu videomuza konuk olan Legion T530 ise GTX 1660 Ti ekran kartı ve Core i7 işlemcisi ile günümüzde fiyat/performans sistemi arayanlar için ideal bir ürün olarak geliyor. Ayrıca bu video için normalde ürün ile beraber satılmayan Lenovo Y27g monitör ve Legiyon Y aksesuarları da bize eşlik ediyor.

Ürün detayları ve oyun performansları hakkındaki detayları videomuzda ve ürün sitesinde görebilirsiniz.

Lenovo Legion T530 sistem özellikleri;

  • Intel Core i7 8700
  • NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
  • 16 GB bellek
  • 256 GB SSD + 2 TB HDD depolama
  • DVD-RW
  • Lenovo Y27g monitör (271 8ms Full HD kavisli)
  • Legion Y mekanik klavye
  • Legion Y oyuncu faresi
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