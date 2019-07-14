Lenovo ikinci çeyrek bilgisayar pazar payında lider oldu

Lenovo bilgisayar pazar payında yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi ikinci çeyrekte de lider konumda. Şirketi HP, Dell ve Acer ve Apple takip ediyor.

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Lenovo pazar payı liderliğini ikinci çeyrekte korumayı başardı

ABD merkezli market araştırma şirketi IDC‘ye göre Lenovo yılın ikinci çeyreğinde bilgisayar pazarında liderliğini korudu. IDC Araştırma Müdürü Jitesh Ubrani bilgisayar satışları ile ilgili olarak ‘Çeyrek boyunca Intel’ın işlemci tedariğinin belirgin bir şekilde artması PC üreticilerinin eski siparişlerini sevk etmesini olanak sağladı. Ayrıca, artan gümrük vergisi tehditleri bazı bilgisayar üreticilerinin daha fazla dizüstü ve masaüstü bilgisayar üretmesini sağladı. Bu durumda ikinci çeyrekte yapay olarak satış sayısı arttırımına sebep oldu.’ dedi.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %4.7 artış gösteren bilgisayar payı kategorisinde 64.9 milyon ürün satıldı . Lenovo ise gelişen pazarda liderliğini korumayı başardı. %25.1 ikinci çeyrek pazar payı ile birinci sırada olan şirket 16,254 ürün satışı gerçekleştirdi. Geçen yılın dönemine göre %18.2 büyüme sağlayan bilgisayar üreticisi, pazar payını %2.9 arttırdı. Lider şirketi sırasıyla HP, Dell, Acer ve Apple takip etti. HP %1.4 oranında pazar payında ikinciliğe otururken yıllık bazda %3.2 oranında gelişim kaydetti. Araştırmada dikkat çeken şirketlerden birisi ise Apple oldu. Tanıttığı yeni Mac Pro ile adından söz ettiren şirket yıllık bazda %9.6 büyüme ile beşinci sırada kendine yer buldu. 4.077 birim ürün satan ABD’li bilgisayar üreticisinin %6.3 pazar payı bulunuyor.