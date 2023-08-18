Windowsreport.com’un bildirdiğine göre, Lenovo, “Legion Go” adını taşıyan ve özellikle ASUS’un Rog Ally’si ile benzerlik gösteren bir oyun konsolu üzerinde çalışıyor. Bu konsolun tasarımı, diğer rekabetçi ürünlerin özelliklerinin bir karışımını sunarken, özellikle Nintendo Switch’ten ilham alınmış gibi görünüyor.

Tasarım, çıkarılabilir joy-con benzeri kontrolcüler, Rog Ally’ye benzeyen düğme düzeni, 8 inçlik bir ekran ve Steam Deck’ten esinlenilmiş bir izleme alanı gibi unsurları bir araya getiriyor.

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Raporun belirttiğine göre, Legion Go, Windows 11 işletim sistemi üzerinde çalışacak ve muhtemelen bir oyun bilgisayarının yerini doldurabilecek yetenekte olacak. Bu cihazın, AMD’nin yeni Phoenix işlemcilerini kullanarak güçlü bir oyun deneyimi sunması bekleniyor.

Cihazın gücü, büyük arka havalandırma delikleri ve ek bir kontrol cihazının takılabileceği bir stand ile vurgulanıyor. Bağlantı noktaları olarak, geleneksel omuz düğmeleri ve yan tetikler bulunmaktadır. Özellikle arka tetikleyiciler ve sağ joy-con üzerinde yer alan akıllıca tasarlanmış bir tekerlek, işlevselliği artırıyor.

Cihazın üzerinde iki adet USB-C bağlantı noktası, bir güç düğmesi, kulaklık girişi, ses ayar düğmeleri ve mikro SD yuvası yer alıyor. Ayrıca, cihazın dokunmatik hassasiyetle uyumlu olması için önerilen dokunma hassasiyeti ekranı da bulunmaktadır. Diğer özellikler ve çıkış tarihi konusunda şu an için sınırlı bilgi mevcut. Daha fazla bilginin yakın gelecekte açıklanması bekleniyor.