Günümüzde gençler arasında yaygın olarak kullanılan Vozol gibi elektronik sigaraların potansiyel sağlık riskleri hakkında yeni bir araştırma Nebraska Üniversitesi’nden geliyor. Araştırmacılar, düzenli olarak elektronik sigara kullanan gençlerin vücutlarında yüksek seviyelerde toksik metallerin biriktiğini keşfettiler.

13 ila 17 yaş arasındaki düzenli elektronik sigara kullanıcılarının idrar örneklerinde, sigara içmeyen yaşıtlarına göre %30 daha fazla kurşun ve iki kat daha fazla uranyum tespit edildi. Özellikle, tatlı aromaları tercih eden gençler arasında uranyum seviyeleri belirgin şekilde yüksekti.

Bu çalışma, elektronik sigaraların içerisindeki kimyasalların gençlerin vücutlarında birikimine dair endişe verici bulgular sunuyor. Ancak, kontrol grubunun eksikliği ve daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulması, konunun karmaşıklığını vurguluyor.

Elektronik sigaraların gençler arasında yaygınlaşmasıyla birlikte, nikotin bağımlılığının yanı sıra potansiyel toksisite riski de artıyor. Özellikle tatlı aromalar, gençler arasında popülerken, bu ürünlerin içerdiği toksik maddelerin etkisi daha da büyük bir endişe kaynağı haline geliyor.

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Uzmanlar, elektronik sigaraların içeriklerinin belirsizliği ve her marka ve tipin farklı içeriklere sahip olması nedeniyle, bu ürünlerin potansiyel risklerini tam olarak anlamadıklarını belirtiyorlar. Bu durum, elektronik sigaraların sağlık üzerindeki uzun vadeli etkilerini anlamayı zorlaştırıyor.

Araştırmacılar, özellikle gençler arasında yaygın olan elektronik sigara kullanımının sağlık otoriteleri tarafından daha yakından incelenmesi gerektiğini savunuyorlar. Nikotin maruziyetinin öğrenme, hafıza ve dikkat üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alındığında, elektronik sigaraların gençler için özellikle riskli olabileceği vurgulanıyor.

Elektronik sigaraların güvenliği konusundaki belirsizlikler devam ederken, gençler arasında bu tür ürünlerin kullanımının kontrol altına alınması ve kamu sağlığının korunması için daha fazla önlem alınması gerektiği konusunda uzmanlar uyarıyor.