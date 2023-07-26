ASUS Republic of Gamers (ROG), oyun dünyasında sınırları yeniden çizen yeni nesil oyun el bilgisayarı ROG Ally’nin Türkiye lansmanını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirmişti. ROG Ally, güçlü performansı ve Windows 11 uyumluluğuyla oyun severlerin ilgisini çeken bir cihaz olarak piyasaya sürülmüştü. İlk etapta en son teknoloji AMD Ryzen Z1 Extreme işlemcisiyle piyasaya sürülen ROG Ally, Ağustos ayından itibaren AMD Ryzen Z1 işlemcisiyle de kullanıcıların karşısına çıkacak. ASUS ROG Ally, Steam Deck’in kökünü kurutacak!

Ryzen Z1 İşlemcili ROG Ally Kardeşinden Daha Uygun Fiyata Sahip Olabilr!

ASUS Türkiye’nin resmi açıklamasına göre, ROG Ally, hareket halindeyken bile Full HD oyun deneyimi sunarak modern oyunları diğer el bilgisayarlarından daha hızlı ve akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Windows 11 tarafından desteklenen ROG Ally ile herhangi bir platformdan herhangi bir oyunu oynamak mümkün olacak ve kullanıcılara kutudan çıkar çıkmaz üç aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliği de sunulacak.

Ülkemize Ağustos’ta giriş yapacak olan ROG Ally, AMD’nin yeni Ryzen Z1 işlemcisinden güç alıyor. AMD RDNA 3 mimarisiyle birleştirilmiş “Zen 4” mimarisi üzerine inşa edilen Ryzen Z1, 6 çekirdekli ve 12 işlem iş parçacığına sahip. Her iki model de AMD FidelityFX Super Resolution ve AMD Radeon Super Resolution yükseltme teknolojilerini destekleyerek zorlu ve bağımsız oyunlarda mükemmel performans ve çarpıcı görseller sunuyor.

Ryzen Z1 işlemcili ROG Ally’nin Türkiye’ye geleceği haberi, oyun severler arasında büyük bir heyecan yarattı. Performansı ve özellikleriyle dikkat çeken bu yeni nesil oyun el bilgisayarı, oyun tutkunlarına oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıma fırsatı sunuyor.

ASUS ROG Ally’nin Türkiye’deki satış fiyatı ve tarihine dair detaylar henüz açıklanmadı, ancak AMD Ryzen Z1 işlemcili versiyonunun Ağustos ayında piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Oyun severler ve teknoloji meraklıları, ROG Ally’nin resmi duyurusunu beklerken, yeni nesil oyun el bilgisayarı hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için ASUS Türkiye’nin resmi kanallarını takip edebilirler.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ASUS ROG Ally’nin Ryzen Z1 işlemcili versiyonu ne kadara satılacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!