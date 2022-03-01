Lenovo, İlk Arm Tabanlı ThinkPad X13s Dizüstü Bilgisayarını Piyasaya Sürdü!

Lenovo, ilk Snapdragon destekli ThinkPad X13s de dahil olmak üzere, çok sevilen ThinkPad serisi altında birkaç yeni dizüstü bilgisayarı tanıttı. Bunun dışında şirket, şimdi en yeni 12. Nesil Intel Core H serisi işlemcilerle birlikte gelen yeni bir 5. Nesil ThinkPad X1 Extreme iş istasyonunu da duyurdu.

Lenovo, Yeni ThinkPad Dizüstü Bilgisayarlarını Piyasaya Sürüyor

Lenovo ThinkPad X13s

Hakkında en çok konuşulan modelden başlayarak ThinkPad X13s, Snapdragon yonga setine sahip ilk ThinkPad cihazıdır. Sadece bu değil, cihaz Qualcomm‘un geçen yıl piyasaya sürdüğü en yeni Snapdragon 8cx Gen 3 bilgi işlem platformunu da içeriyor.

Cihaz, 400 nit maksimum parlaklığa sahip 13,3 inç düşük güçlü ekrana sahiptir. Bu, Lenovo‘ya göre, cihazın tek bir şarjla 28 saat çalışmasını sağlıyor ve bu da şirketin büyük bir iddiası. Bununla birlikte, cihazın Snapdragon 8cx Gen 3 yonga seti tarafından desteklendiği göz önüne alındığında, Qualcomm‘un duyuru sırasında çipin güç verimliliğini ve düşük pil kullanımını lanse etmesi mümkün olabilir.

Snapdragon 8cx Gen 3, 32 GB’a kadar RAM ve 1 TB‘a kadar PCIe depolama seçenekleriye birlikte geliyor. Cihaz ayrıca iki adet USB-C 3.2 Gen 2 bağlantı noktasına sahiptir. Ayrıca ThinkPad X13s, hem 6GHz altı hem de mmWave olmak üzere 5G bağlantısını ve daha yüksek hızlar için Wi-Fi 6E‘yi destekliyor. Ayrıca, 5 MP web kamerası ve akıllı gürültü bastırma destekli üçlü mikrofon kurulumuna sahip.

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Lenovo, yalnızca 1,06 kg ağırlığıyla kendi serisindeki en taşınabilir ThinkPad cihazlarından biri olduğunu söylüyor. Cihazın kasası %90 geri dönüştürülmüş magnezyumdan yapılmış ve klavyede imza kırmızı TrackPoint orta düğmesine sahiptir. X13s, Windows 11 ile beraber geliyor. Fiyat kısmında, ThinkPad X13‘ler 1.099 dolardan başlayacak.

Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5

Lenovo ThinkPad X1, Intel‘in en yeni 12. Nesil Core i9 H serisi işlemcileri ve 16:10 en boy oranlı ekranıyla birlikte gelen X1 Extreme iş istasyonu serisinin beşinci nesil modelinide duyurdu. 16 inçlik WQUXGA ekran, oyun oynamanın yanı sıra video düzenleme gibi yaratıcı görevleri desteklemek için Dolby Vision‘ı ve 165 Hz yenileme hızını destekliyor. Dokunmatik destekli ekran ve dokunmatik olmayan ekran arasında seçim yapma seçeneği de vardır. Ayrıca cihaz, kolay işbirliği veya ortak çalışmaya olanak tanıyan 180 derecelik bir menteşe ile birlikte geliyor.

Yeni ThinkPad X1 Extreme, Intel‘in vPro platformunu destekleyen en yeni 12. Nesil Intel Core işlemcilerle eşleştirilmiş en yeni Nvidia GeForce RTX grafik kartına sahip sahiptir. Bunların dışında dizüstü bilgisayar, sürükleyici bir ses deneyimi sunmak için Dolby Atmos destekli kullanıcıya dönük hoparlörlerle birlikte gelir. Fiyat kısmında ThinkPad X1 Extreme‘ler 2.049 dolardan başlayacak.

Bunların dışında Lenovo, ThinkPad T serisini güncelleyerek ve genişleterek, seriye yeni bir 16 inç ThinkPad T16‘larıda ekledi. Ayrıca, Lenovo‘nun daha önce söz verdiği gibi, yaratıcı çalışmalar için daha fazla ekran alanı sunmak için en yeni ThinkPad modellerinin tümüne 16:10 en boy oranlı ekranlar yerleştirdi. En son eklemeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Lenovo‘nun resmi web sitesindeki MWC 2022 sayfasına göz atabilirsiniz.

Yeni Snapdragon destekli ThinkPad X13s ve Gen 5 ThinkPad X1 Extreme hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşın.