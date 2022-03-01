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Akıllı Telefonlar

Oppo Find X5 Pro Elimizde! | Marisilicon X NPU ve Hasselblad İş Birliği!

Mobil Dünya Kongresi’nden (MWC 2022) videolarımız devam ediyor! Bu seferde OPPO standına giderek geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan OPPO’nun amiral gemisi modeli Find X5 Pro’ya göz atıyoruz. Kamera tarafında büyük yenilikleri olan modelde kendi görüntüleme çipi ve Hasselblad birlikte çalışıyor.

#OPPO #FindX5Pro #MWC2022

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Eren İmdat

Teknolojiyle içli dışlı, özellikle mobil teknolojiler üzerine hevesli bir o kadar da öğrenmeye açık Hardware Plus editörü ve yazarı.

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