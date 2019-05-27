Lenovo, dünyanın ilk 5G destekli dizüstü bilgisayarını tanıttı

Lenovo, bu hafta Tayvan’da gerçekleşen Computex fuarında dünyanın ilk 5G destekli dizüstü bilgisayarını tanıttı.

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‘Limitsiz’ dizüstü bilgisayar 5G destekli

Özellikle mobil platformlarda firmalar cihazlarında 5G desteğini sunma konusunda yarış içerisindeler. Lenovo’da 5G teknolojisini, ‘Limitsiz’ kod adlı dizüstü bilgisayarına getiriyor. Computex Tayvan fuarında tanıtımını yaptığı dizüstü bilgisayar Qualcomm işbirliği ile 2020 yılında satılması planlanıyor. Intel’in akıllı telefon ve uyumlu bilgisayar parçalarında 5G sisteminden çekilmesinin ardından Lenovo, yeni bilgisayarında Qualcomm Snapdragon 8CX işlemcisini kullanacak. Bu işlemci ile beraber gelen 5G modem, yüksek veri transferine ( 2Gbps ) olanak sağlayacak. Ayrıca 5G erişiminin sağlanamadığı durumlarda dizüstü bilgisayar 4G şebeke hizmetinden de yararlanabilecek.

Bilgisayarın özellik kısmına geldiğimizde ise cihaza güç verecek Snapdragon 8CX 7nm işlemcisi 2.8 Ghz frekansında çalışacak. Bu işlemci Intel Core i5-8250U ile piyasada rekabet edecek seviyedeyken, PCMark10 sentetik test sonuçlarına göre 8CX Microsof Edge ve Word gibi basit uygulamalarda rakibinin önünde. Cihazın RAM kapasitesi 16 GB olarak belirlenmiş. Batarya süresi noktasında ise Qualcomm ekran-pil ömrü noktasında ‘Limitsiz’ kod adlı bilgisayarda 20 saate kadar deneyim sunacak. Hem tablet hem bilgisayar formatında olan cihazın giriş çıkış noktalarında kulaklık sağ tarafta bulunurken sol tarafında ise USB Type-C şarj noktası olacak.