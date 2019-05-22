Tayvanlı yarı iletken üreticisi MediaTek 5G yonga setini bu ayın sonunda tanıtacak. Şirket modemi ‘hızla tanışmanın tam zamanı’ sloganıyla tanıtıyor.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy S10 5G, Gigabit indirme hızına ulaşıyor

MediaTek yapay zekalı 5G modemiyle neler sunacak?

5G modem üretiminde Huawei, Samsung ve Qualcomm gibi rakiplerinin gerisinde kalan şirket, yapay zekayla güçlendirilmiş modemini bu ayın sonunda tanıtmayı planlıyor. Resmi olarak doğrulanmasa da şirketin ilk 5G yonga setinin Helio M70 olması bekleniyor. Fakat bu modemi kullanan ilk telefonları görmek için 2020‘yi beklememiz gerekecek.