Rehber
LED vs. OLED | Farkları nelerdir? Hangisi daha iyi?
LED vs OLED TV’lerin farklarını anlattığımız bu videomuzda son dönemde ilginin fazlasıyla arttığı panellerin artı ve eksi yönlerine göz atıyoruz.
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LED vs OLED | Farkları nelerdir? Hangisi daha iyi?
MediaMarkt desteğiyle hazırladığımız videomuzda LED, OLED ve QLED televizyonların temel farklılıklarına göz atıyoruz.
LED, yani ışık yayan diyot adına sahip olan televizyonlar, özellikle fiyat avantajı ile dikkat çekiyor. Ancak bir diğer yandan OLED televizyonlarda sunduğu görüntü kalitesi ve enerji verimliliği noktasında ön plana çıksalar da fiyat olarak yüksek kalıyorlar.
Videmuzda tüm detayları görebilirsiniz. İyi seyirler….
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Süper Duvarkağıdı herhangi bir Android cihaza nasıl kurulur?
Xiaomi Süper Duvarkağıdı özelliği bildiğiniz gibi MIUI 12 ile birlikte seçili Xiaomi telefonlarına sunulmuştu. Eğer kullandığınız Xiaomi telefonda Süper Duvarkağıdı özelliği yoksa veya Xiaomi olmayan bir Android akıllı telefonda bu özelliği kullanmak istiyorsanız bu rehber sizin için.
Bildiğiniz gibi MIUI 12 sürümüyle beraber Dünya ve Mars olmak üzere iki tane Süper Duvarkağıdı vardı. Şimdi ise Satürn isimli üçüncü bir tanesi eklendi ve diğerleri gibi o da Android’e port edilebiliyor.
MIUI 12 Süper Duvarkağıdı nasıl kurulur?
- Eğer Xiaomi bir akıllı telefonunuz varsa buradan, farklı bir Android akıllı telefonunuz varsa da buradan istediğiniz duvar kağıdını indirin.
- Ardından Android’in canlı duvar kağıdı ekleme bölümünden manuel olarak indirdiğiniz Süper Duvarkağıdını uygulayın.
- Alternatif olarak Xiaomi kullanıcıları, Activity Launcher’ı indirerek Duvarkağıtları sekmesinin altından Süper Duvarkağıtları bölümünü de çalıştırabilir.
- XDA Developers’ta yazan bilgiye göre bu işlem için Android telefonunuzun Android 8.0 ve üzeri olması gerekiyor. Daha aşağı sürümlerde çalışmıyor.
- Bu arada MIUI 12 ile birlikte gelen orijinal Süper Duvarkağıdı özelliği Mi 10, Mi 10 Pro, Poco F2 Pro, Mi 10 Lite, Mi 9, Mi 9T Pro, Redmi K20 Pro, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi Mix 3’te yer alıyor.
Xiaomi Süper Duvarkağıdı özelliği nedir?
MIUI 12 lansmanında özellikle üzerinde durulan süper duvar kağıtları dünya ve mars olmak üzere iki farklı şekilde kullanıma açıldı. Ancak şirketin 10. yıla özel olarak düzenlediği ve Mi 10 Ultra modelinin tanıtıldığı etkinlikte buna Satürn de eklendi.
Hem kilit ekranında hem de telefonun arayüzünde hareket eden ve yüksek çözünürlüklü görseller görüyoruz. Ayrıca evimiz yani Dünya seçeneğinde Çin ve buzullar gibi farklı lokasyonlar da seçilebiliyor. Tabii ki bu özelliğin normal bir duvarkağıdına oranla pil tüketimini arttıracağını da unutmamak gerek.
Genel
En iyi modem modelleri – Satın almadan önce nelere dikkat etmelisiniz?
En iyi modem modelleri makalemizde, bir modem satın almadan önce nelere dikkat etmelisiniz konusunu açıklıyoruz. Ayrca ihtiyacınıza göre satın alabileceğiniz modelleri de sizin için sıralıyoruz.
Bildiğiniz gibi modemler, evimizde ya da işyerimizde internet kullanabilmek için ihtiyaç duyduğumuz yegane ürün. Ayrıca son dönemde akıllı TV, akıllı telefonlar, tablet, dizüstü bilgisayarlar ve diğer internet bağlantısına sahip ürünlerin artması, seçeceğimiz modemin önemini arttırdı. Hem kablolu hem de kablosuz bağlantının stabil ve hızlı olabilmesi adına, güncel teknolojileri bünyesinde barındıran bir model seçmek şart. Dilerseniz ilk olarak modem satın almadan önce dikkat etmeniz gereken kriterleri sıralayalım.
En iyi modem modelleri için MediaMarkt modem fiyatları bağlantısına göz atmanızı tavsiye ederiz.
Modem satın alırken nelere dikkat etmek gerek?
Bu konuda göz önüne almanız gereken ilk kriter, evinizde veya ofisinizde kullanacağınız internet paketinin ne olduğu. Zira modemler, destekledikleri bağlantı türlerine göre birbirlerinden ayrılıyor. Bu noktada bildiğiniz gibi ADSL, VDSL, VDSL2 ve fiber gibi farklı bağlantı türleri karşımıza çıkıyor. O nedenle eğer evinizde VDSL2 bağlantısını kullanacaksanız, bu bağlantı türüne uyumlu bir modem almanız gerekiyor.
Modem satın alma kararı vermeden önce dikkat etmeniz bir diğer konuda hem kablolu hem de kablosuz bağlantı desteği. Zira güncel bir modem satın alıyorsanız, Ethernet bağlantısı tarafında Gigabit desteği olması önemli. Kablosuz bağlantı tarafında ise 802.11ac ve 802.11ax standartları arasından bir seçim yapmanız gerekiyor. Eğer günümüzün en iyi kablosuz bağlantı desteğine, yani Wi-Fi 6’ya sahip olmak istiyorsanız bu konuda 802.11ax destekli bir model almak oldukça mantıklı olacaktır. Zira hem Wi-Fi 6 ile birlikte gelen tüm yeni özelliklere sahip olur hem de uzun süre değiştirmeden kullanabileceğiniz bir model satın almış olursunuz. Tabii ki bu noktada Wi-Fi 6 özelliklerinden faydalanabilmek için modeminizle birlikte akıllı telefon veya PC gibi ürünlerinizin de bu desteğe sahip olması gerektiğini unutmayın.
Genel hatlarıyla aslında modem satın almadan önce dikkat etmeniz gereken temel konular bunlar. Ancak tabii ki kişinin ihtiyacına göre dikkat etmesi gereken ek özellikleri de unutmamak lazım. Örneğin eğer çocuklu bir aileden bahsediyorsak “ebeveyn kontrol” desteği sağlayan bir modem almak, çocuklarınızın internetteki güvenliğini sağlayabilmek adına işinizi kolaylaştıracaktır.
En iyi modem modelleri
ADSL için modem tavsiyesi
Eğer ADSL bağlantısı için bir modem ihtiyacınız varsa, bu standarta uygun oldukça da bütçe dostu birçok model var. Örneğin TP-LINK TD-W8961N modeli.
ADSL2+ standartına kadar bağlantı desteği sunan modelde iki adet yüksek çekim kapasitesi sunan 5dBi Wi-Fi anten bulunuyor. Beyaz renkli sade bir tasarım anlayışına sahip model, “kolay kurulum sihirbazı” sayesinde dakikalar içerisinde hazır hâle gelebiliyor. WPS tuşu sayesinde, ağınıza dahil etmek istediğiniz farklı ağ ürünlerini tek bir tuşla birbirine eşleştirebilmek mümkün. Son olarak SPI güvenlik duvarları ve WPA2 şifreleme gibi özellikler de modemin öne çıktığı noktalar arasında.
VDSL / VDSL2 için model tavsiyesi
Eğer evinizde VDSL ya da VDSL2 standartında bir internet bağlantısı kullanacaksanız, Zyxel VMG3925 gibi bir modem almalısınız.
802.11ac kablosuz ağ standartını destekleyem model, 1300 Mbps’e kadar kablosuz bir hız sunabiliyor. Arkasında 4 adet gigabit Ethernet yuvası barındıran cihazda ayrıca ağa dahil etmek istediğiniz farklı ürünler için bir de USB yuvası konumlandırılmış. Bu modelin ilginç yanlarından biri “G.vector” teknolojisini kullanıyor olması. Veri akış hızını düzenleyen bu teknoloji, özellikle oyun oynayan ve stabil bir bağlantıya ihtiyaç duyan insanlar için oldukça faydalı.
Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
Akıllı Telefon
Oppo Reno 3 Pro ile bir hafta | Tüm detayları ile Oppo deneyimi neler sunuyor?
Oppo Reno 3 Pro ile bir hafta geçiren Aydoğan’ın Samsung telefonlarından sonra Oppo cihazlarını neden sevdiğini ve artılarını anlatıyor.
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Oppo Reno 3 Pro ile bir hafta
Bir seneyi aşkın süredir Samsung Galaxy S10+ kullanan Aydoğan, Oppo Find X2 ve Reno 3 koleksiyonu ile Oppo ile resmen tanışmasının ardından neden Oppo’yu sevdiğini, Reno 3 Pro ile tüm detayları ile aktarıyor.
Tasarımsal olarak şık ve oldukça hafif bir telefon olan Reno 3 Pro, 171 gram ağırlığında. Ayrıca 7,7 mm inceliği ile elinizi yormadan tek elle kullanıma da imkan sağlayabilecek yapısıyla dikkat çekiyor. 6.5” 2400 x 1080 piksel çözünürlüğündeki AMOLED tabanlı ekranı 90 Hz tazeleme hızı sunuyor. Bunun yanı sıra DCI-P3 renk gamut desteğiyle de dizi, film ve oyun keyfinizde oldukça farklı ve keyif verici bir deneyim vadediyor. Elbette bunun Dolby Atmos destekli stereo hoparlörleri barındırması gibi avantajı da yadsınamaz bir gerçek.
Snapdragon 765G daha önce yaptığımız testlerde zirvede yer alırken Adreno 620 grafik işlem birimi de tüm oyunları en yüksek ayarda oynayabilmenize olanak tanıyor. Bu sayede canlı bir ekranda, stereo hoparlör eşliğinde üst seviye ve 90 Hz akıcı bir oyun deneyimi sizi bekliyor. Diğer bir yandan 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ise çoklu uygulama kullanımı ve uygulamaları geri çağırma gibi birçok konuda size geniş bir bellek ve depolama alanı sağlıyor.
Üstün özellikler
48 MP çözünürlüğündeki dörtlü kamerası fotoğraf ve video performansında oldukça tatmin edici ve beklenmedik kalitede sonuçlar verirken video sabitlemesi ile rakipsiz bir noktada olduğunu da söylemek mümkün. 32 MP ön kamerası ise fazlasıyla iyi sonuçlar verebiliyor. 2x optik, 5x hibrit ve 20x’e dijital yakınlaştırma yapabilmek Oppo Reno 3 Pro ile mümkün.
4025 mAh değerindeki bataryasını 30 W VOOC 4.0 şarj ile hızlıca doldurabilen cihaz 20 dakikada %50 şarj edebiliyor. NFC ve Wi-Fi ac ile BT 5.1 bağlantı teknolojilerine sahip olan telefon şık ve başarılı bir telefon olmayı başarmış.
Ayrıca Kapalı Ekran Saati, ekran ışık efektleri, Soloop, koyu mod, akıllı kenar çubuğu, uygulama kilidi gibi Color OS 7.0 ile gelen avantajlar da kullanım deneyiminizi ileriye taşımayı başarıyor. Soloop özellikle Instagram başta olmak üzere sosyal medyada paylaşmak için videolar üretebilmeniz adına oldukça yardımcı olacaktır.