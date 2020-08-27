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Ofis kullanıcıları için şık, ince ve güçlü AIO PC: MSI Pro 24X 10M
MSI PRO 24X 10M incelemsiyle karşınızdayız. MSI’ın ofis kullanımlarına özel geliştirdiği All In One bilgisayarı PRO 24X 10M, şık, ince ve bir o kadar da performanslı yapsıyıla göz olduruyor.
Satış linki; http://hwp.to/MSIPRO24X10M
MSI PRO 24X 10M özellikleri
Özellikle şık ve ince yapsııyla dikkat çeken MSI PRO 20X 10MM, 23,8 inç Full HD IPS ekranıyla geliyor. Intel Core i5-10210U işlemcisi ve Intel HD Graphics grafik işlem birimiyle tüm işlerinizi ve temel oyun ihtiyacınızı karşılayabilir.
Bizdeki modelde 16 GB bellek ve 256 GB M.2 SSD depolama birimiyle geliyor. Ancak depolama alanını genişletmek için cihazın sol tarafında bulunan genişletme yuvasından kolayca bir HDD eklemeniz mümkün. 2 x 2,5 W değerindeki hoparlörleri de ekstra bir hoparlöre gerek kalmadan gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Üzerinde yeteri kadar bağlantı girişleri olan PRO 24X 10M, 2 RJ45 LAN bağlantısı ile ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabilir. Biri internet diğeri de Intranet için kullanabilir olan LAN portu hem internet hem de ofis ağına bağlanmanızda kolaylık sağlıyor.
Detayları videomuzdan görebilrisiniz. İyi seyirler…
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Hazır oyun bilgisayarı – Technopc Quantum Gaming S60 inceleme
Ürün linki: https://hwp.to/3fnhem7
Technopc Quantum Gaming S60 inceleme videomuzda, hazır bir şekilde satılan oyuncu bilgisayarını inceliyoruz. Bakalım üründe hangi bileşenler var ve ürünün oyun performansı nasıl?
https://youtu.be/6swqbDubtBY
Technopc kimdir?
Ürün özelliklerine geçmeden önce Technopc, bugüne kadar daha çok kurumsal hizmet veren yerli bir üreticimizdi. Ancak son dönemde son kullanıcıya ve özellikle oyunculara yönelik de ürünler satmaya başladı. Daha önce şirketin Wind Tunnel X ve Wind Tunnel Z Gaming serisini görmüştük. Bugün inceleyeceğimiz Technopc Quantum Gaming S60 ise, an itibarıyla 5500 TL seviyesinde satılan ve şirketin ASUS işbirliği ile geliştirdiği bir model.
Technopc Quantum Gaming S60 inceleme – Üründe hangi parçalar yer alıyor?
Sistemin kalbinde AMD RYZEN 3 3100 işlemci yer alıyor. 7 nm üretim sürecinde üretilen, 4 çekirdek 8 izlek yapısına ve maksimum 3.9 GHz saat hızına ulaşabilen bu işlemci AMD’nin en yeni modellerinden bir tanesi. Ayrıca özellikle fiyat performans bilgisayarları için sunduğu özellikleriyle şu anda en çok dikkat çeken modellerden. Son olarak işlemcinin 65W TDP değerine sahip olduğunu da belirtelim.
Anakart tarafında ASUS B450M-K karşımıza çıkıyor. Bu modelde ileride M.2 formunda bir SSD ile sistem yükseltmesi yapmak isteyenler için bir adet M.2 yuvasıyla birlikte 4400 MHz’e kadar destek veren DDR4 RAM yuvası bulunduruyor. Ayrıca anakartta USB 3.1 Gen 1 ve Gen 2 yuvalarının da yer aldığını belirtelim.
Ekran kartına baktığımız zaman ASUS’un 1660 Super 6 GB modeli karşımıza çıkıyor. Bu ekran kartı, hemen hemen tüm oyunları 1080p Full HD’de yüksek grafik ayarlarında 60 FPS üzeri oynatabiliyor. Ayrıca yine bazı oyunları 2K grafikte de oynayabiliyorsunuz. Çift fanlı bir yapıda karşımıza çıkan modelin, yan tarafında ufak bir RGB aydınlatma bölümü bulunuyor. Sistemde 16 GB (2x 8GB) Neoforza RAM bulunuyor. Bu RAM’ler 3000 MHz hızında.
Technopc Quantum Gaming S60 modelinde depolama alanı 480 GB’lık Toshiba SATA SSD ile sağlanıyor. Dilerseniz M.2 yuvası veya SATA üzerinden bu depolamayı farklı bir SSD veya mekanik disk alarak yükseltme imkanına sahipsiniz. Güç kaynağı tarafında ise 80+ sertifikalı 600W FSP modeli kullanılmış. Son olarak Technopc kasasına baktığımız zaman ön tarafta 3 adet, arka tarafta da 1 adet RGB fan yer alırken, bu ışıkları kasa ile beraber gelen kumanda ile kontrol edebiliyorsunuz.
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HP Elite Dragonfly incelemesi | Tüy kadar hafif bilgisayar!
HP Elite Dragonfly incelemesiyle karşınızdayız .Sadece 0,99 kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayarın tüm detayları bu videomuzda.
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HP Elite Dragonfly incelemesi
HP Elite Dragonfly adındaki “Yusufçuk” anlamına gelen Dragonfly adına uygun olarak oldukça kompakt ve hafif yapsıyla karşımıza çıkıyor. 1,6 cm inceliğinde ve 0,99 kg ağırlığında olan Dragonfly, gerçek manada çok hafif bir iş bilgisayarı olarak karşımızda.
Teknik özelliklerine baktığımızda gücünü Intel Core i7-8565U’dan alan cihaz, Intel UHD Graphics 620 dahili grafik işlem belleği, 16 GB bellek ve 512 GB Intel Optane depolamasıyla geliyor. 13,3 inç boyutunda Full HD IPS bir ekran kullanan model, Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Aynı zamanda dilerseniz HP’nin SureView adını verdiği sizin dışınızda kimsenin ekranı göremeyeceği şekilde tasarlanan versiyonu da tercih edebilirsiniz.
Rahat kullanım
Arkadan aydınlatmalı ciklet klavyesi ve olduça hassas dokunmatik yüzeyiyle kullanım deneyimizi katlayan cihaz hibrit yapısıyla da oldukça kullanışlı. Normal bir dizüstü bilgisayar modunun yanı sıra tablet, çadır gibi farklı modlarla rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Aktif Kalem G3 adındaki kalemi ise size özellikle tablet modunda tam bir tablet gibi rahatça kullanım vaad ederken, üzerindeki tuşlar vasıtasıyla işinize yarayacak kısayolları da atayabilmeniz mümkün hale getirilmiş.
Intel AX200 (2×2) ile kablosuz bağlantı kurabilen Elite Dragonfly, aynı zamanda Bluetooth 5 destekli bir şekilde geliyor. Böylece güncel bağlantıları kullanabilirsiniz.
HP için güvenlik ön safhada
HP Elite Dragonfly aslında klasik ve hafif bir dizüstü bilgisayar gibi gözükse de beyaz yakalıların oldukça işine yarayacak yazılımsal destekler ile geliyor. HP Sure Run cihazın daima güvenli bir şekilde açılmasını sağlarken HP Multi-Factor Authenticate ile parmak izi ve yüz tanıma ile güvenliği sağlıyor. HD çözünürlüklü kamerası ise kapanabilir yapsıyıla “Acaba beni izliyorlar mı?” düşüncesini de ortadan kaldırıyor.
HP Elite Dragonfly özellikleri
- Boyut; 30.43 x 19.76 x 1.60 cm
- Ağırlık; 0.99 kg
- Ekran; 13,3 inç Full HD IPS
- İşlemci; Intel Core i7-8565U
- Bellek; 16 GB LPDDR3-2133 SDRAM
- Depolama; 512 GB M2 PCIe NVMe QLC + 32 GB Intel Optane H10
- Bağlantı; Wi-Fi AC + Bluetooth 5.0
- Güvenlik; HP Sure View, HP Sure Start, HP Sure Run vb.
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Beyaz oyuncu kulaklığı arayanlara: ROG Delta White Edition
Asus’un ve dünyanın en popüler oyuncu kulaklıklarının başında gelen ROG Delta şimdi de beyaz versiyonu ile çok daha şık, çok daha güzel haliyle karşımıza çıkıyor.
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ROG Delta White Edition özellikleri
ROG Delta White Edition özellik bakımından daha önce video incelemesini yaptığımız ROG Delta ile bire bir aynı özellikleri taşırken, tasarımsal olarak beyaz olmasıyla ön plana çıkıyor. Genellikle oyuncu ürünleri siyah renkte olmasına rağmen bembeyaz tasarımıyla dikkat çeken ROG Delta White Edition, D şeklindeki kulak bölümüyle çok rahat bir deneyim sağlıyor.
Hi-Fi sınıfı ESS 9218 Quad DAC ile donatılan ROG Delta, her bir DAC kendi işlem gücünü; düşük frekanstan orta, yüksek ve ultra yüksek frekansa kadar değişen bir duyulabilir frekans aralığı grubu içi kullanıyor. Ardından bu dört sinyal birleştiriliyor ve piyasadaki herhangi bir cihazdan çok daha yüksek düzeydeki etkileyici 127-dB SNR’ye sahip net sesler oluşturuluyor. Ayrıca, sürücülerin 20 Hz – 40 kHz aralığındaki frekans tepkisi ile güçlü baslar ve oyunlar için optimize edilen sesler elde edilebiliyor.
Elbette PS4 ve tip c bağlantısı olmayan bilgisayarlar için cihaz içerisinden USB-C – USB-A dönüştürücüsü de çıktığını belirtelim. PC, Mac, iPad, PS4, Nintendo Switch ve Xbox One ile uyumlu olan cihaz akıllı cihazlar ile rahat kullanılabilir bir yapıda geliyor.
ROG Delta White özellikleri
Diğer teknik detaylardan da bahsetmek gerekirse 50 mm neodimyum sürücüler barındıran ROG Delta White Edition 32 Ohm empedans değerine sahip. Kulaklık için 20 ~ 40000 Hz arası, mikrofon için ise 100 ~ 10000 Hz arasında frekans değerleri ise oldukça iyi.
Son olarak RGB desteği olduğunu da belirtelim. ROG logosu ve çerçevelerinde Aura Sync desteği sunan Delta, üzerindeki kontrol sistemi ile açıp kapama imkanı da sağlıyor. Ancak cihazın özellikle RGB aydınlatması açık olarak çok daha şık durduğunu söylemek istiyorum. Oyuncuların hoşuna gidecek bir diğer detay ise Discord ve Team Speak tarafından sertifika ile kolay bir kullanım da sağlayabilir.
Sonuç olarak ROG Delta White Edition alışılmışın dışında oldukça şık beyaz rengi ile bilinen ve güvenilen oyuncu kulaklığı modelini farklı bir noktaya getirmiş oluyor. Başta FPS olmak üzere her oyunda ve müzik deneyimlerinde RGB desteğiyle beraber kullanımlarınızda tercih ederseniz çok memnun kalacağınızı garanti edebiliriz.