Ofis kullanıcıları için şık, ince ve güçlü AIO PC: MSI Pro 24X 10M

MSI PRO 24X 10M incelemsiyle karşınızdayız. MSI’ın ofis kullanımlarına özel geliştirdiği All In One bilgisayarı PRO 24X 10M, şık, ince ve bir o kadar da performanslı yapsıyıla göz olduruyor.

Satış linki; http://hwp.to/MSIPRO24X10M

MSI PRO 24X 10M özellikleri

Özellikle şık ve ince yapsııyla dikkat çeken MSI PRO 20X 10MM, 23,8 inç Full HD IPS ekranıyla geliyor. Intel Core i5-10210U işlemcisi ve Intel HD Graphics grafik işlem birimiyle tüm işlerinizi ve temel oyun ihtiyacınızı karşılayabilir.

Bizdeki modelde 16 GB bellek ve 256 GB M.2 SSD depolama birimiyle geliyor. Ancak depolama alanını genişletmek için cihazın sol tarafında bulunan genişletme yuvasından kolayca bir HDD eklemeniz mümkün. 2 x 2,5 W değerindeki hoparlörleri de ekstra bir hoparlöre gerek kalmadan gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Üzerinde yeteri kadar bağlantı girişleri olan PRO 24X 10M, 2 RJ45 LAN bağlantısı ile ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabilir. Biri internet diğeri de Intranet için kullanabilir olan LAN portu hem internet hem de ofis ağına bağlanmanızda kolaylık sağlıyor.

Detayları videomuzdan görebilrisiniz. İyi seyirler…