Küresel tablet pazarı bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 16 (yıllık bazda) gerilemesine rağmen, Apple yüzde 39 pazar payı ve 14,7 milyon adet sevkiyatla liderliğini sürdürdü.

Strategy Analytics’e göre, Apple’ın sevkiyatları yıllık bazda yüzde 14 oranında düşmesine rağmen, daha yüksek seviyedeki portföyünün daha varlıklı müşterilerin enflasyonu göz ardı etmesinden faydalanması nedeniyle pazar payı kazanmaya devam etti.

Genel pazar düşerken, Samsung (yüzde 19 pazar payı) ve Amazon (yüzde 10 pazar payı) pazardaki benzersiz stratejileri sayesinde düşük tek haneli düşüşlerle en iyi satıcılara liderlik etti.

Connected Computing Direktörü Eric Smith, “Samsung, Galaxy Tab S8 serisi ile premium seviyeden Galaxy Tab A serisi ile alt seviyelere kadar uzanan çeşitlendirilmiş Android portföyü sayesinde bu çeyrekte pozitif bölgeye en çok yaklaşan şirket oldu” dedi.

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Samsung’un sevkiyatları 7,2 milyon adetle beklenenden daha iyi gerçekleşerek bir önceki yıla göre sadece yüzde 4 düşerken, Amazon’un sevkiyatları 3,7 milyon adetle yüzde 5 düştü.

Eylül 2021’de birçok yeni ürün piyasaya sürüldüğü için bu çeyrek Apple için zorlu bir karşılaştırma çeyreği oldu. Mac sonuçlarının aksine, iPad’de geçen çeyrekte yaşanan tedarik kesintisinden kalan talep çok azdı.

Sektör analisti Chirag Upadhyay, “Apple’ın M1 işlemcilerle çalışan iPad Pro’lara ve iPad Air’lere kadar uzanan çeşitli portföyü, kullanıcıların iş, okul ve oyun dahil olmak üzere tabletlerinde daha fazlasını yapmak istemesiyle Apple’ın ASP’sini 483 dolara yükseltti” dedi.

Yıllık sevkiyatta yüzde 33’lük düşüşe rağmen Huawei tablet pazarında ilk 5’teki yerini korudu.

Raporda, Lenovo sevkiyatlarının, EMEA ve Kuzey Amerika’da şiddetli rekabetle karşı karşıya kalması ve Windows segmentindeki talebin pandemi sonrası yavaşlaması nedeniyle yüzde 37 düştüğü belirtildi.