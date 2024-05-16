iOS 17.5 yükleyenler buraya. Türkiye’de ve dünya genelinde milyonlarca iPhone kullanıcısını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Reddit platformunda, iOS 17.5 güncellemesini yapan bazı iPhone kullanıcılarının, yıllar önce sildikleri fotoğrafların tekrar ortaya çıktığını bildirdiği paylaşımlar dikkat çekti. iOS 17.5 güncellemesi ilişkinizi bitirebilir.

iOS 17.5 Güncellemesinde Garip Hata: Silinen Fotoğrafların Geri Geliyor

Güncelleme sonrası Reddit’te paylaşılan deneyimler, bazı kullanıcıların geçmişte silinen fotoğrafların beklenmedik bir şekilde geri döndüğünü belirttiğini gösterdi. Örneğin, bir kullanıcı, yıllar önce sevdikleriyle çektikleri anıları bilinçli bir şekilde silmiş olmasına rağmen, güncelleme sonrası bu fotoğrafların galerisinde yeniden görünmeye başladığını ifade etti.

Benzer şekilde, başka bir kullanıcı da iPad’inde yıllar önce sildiği bazı fotoğrafların güncelleme sonrası tekrar göründüğünü aktardı. Üstelik, bazı kullanıcılar 2010 yılında silinen fotoğrafların dahi geri döndüğünü belirtti. Bu oldukça ilginç, zira bir daha görmek istemediğiniz ergenlik fotoğraflarınız veya daha kötüsü eski ilişkilerinize dair fotoğraflar geri gelebilir. Bu iOS 17.5 hatası yüzünden ilişkiler bitebilir.

Apple henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bu durum, Apple’ın standart olarak sunduğu “Yakın zamanda silinenler” özelliğinden farklı görünüyor. Bu özellik genellikle son 30 gün içinde silinen fotoğrafları geri getirirken, bu güncellemeyle yıllar öncesine ait görüntülerin geri gelmesi, kullanıcıları endişelendiriyor.

Bazı kullanıcılar, bu durumun nedeninin yeniden indeksleme süreci olabileceğini düşünüyor. Hatırlatmak gerekirse, indeksleme olayı güncelleme sonrası cihazın dosyaların yerini yeniden düzenlemesi ve yeni işletim sistemi değişikliklerine uyum sağlama safhası olarak adlandırılabilir.

Ancak bu, sorunun tam olarak neden kaynaklandığını açıklamıyor. Öte yandan, silinen fotoğrafları ve videoları geri getirmek için çeşitli üçüncü taraf uygulamalar mevcut. Bu durum, güncelleme sırasında ortaya çıkan hatanın da benzer bir işlem yapmış olabileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Bu durumda sildiğimiz fotoğraflar telefondan gerçekten siliniyor mu sorusu akıllara geliyor.

Bu gelişme, veri gizliliği ve güvenliği konusunda endişeleri de beraberinde getiriyor. Silinen fotoğrafların yeniden ortaya çıkması, kişisel verilerin ne kadar güvende olduğuyla ilgili ciddi soruları da gündeme getiriyor. Bu nedenle, Apple’ın konuyla ilgili bir açıklama yapması ve sorunu çözmesi bekleniyor. Bu tür hataların tekrarlanmaması için ise kullanıcıların güvenlik önlemlerini gözden geçirmesinde fayda var.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bu sorunu çözecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!