Windows ve Windows Phone’un geliştirilmesinde etkili olan Belfiore, 2023 yazında Microsoft kariyerine nokta koyacak. Otuz yılı aşkın bir sürenin ardından Joe Belfiore, yazılım devinin büyük başarılarında ve belki de en büyük başarısızlıklarında önemli bir rol oynadığı Microsoft’taki kariyerini sonlandırıyor.

Today I shared with my team that after 32 fantastic years (!) I'll be retiring from @Microsoft! What's next? 1) I'm staying on until summer to help with the transition (SO MUCH GOODNESS COMING), then 2) focus on the two kids still at home & the 1 who just started college. 🙂 — Joe Belfiore (@joebelfiore) October 27, 2022

Belfiore, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün ekibime 32 harika yılın (!) ardından Microsoft’tan ayrılacağımı bildirdim” dedi. Geçiş sürecine yardımcı olmak için 2023 yazına kadar görevde kalacağını ve daha sonra kendisini ailesine adayacağını söyledi.

1990’da genç Belfiore üniversiteden yeni mezun olur olmaz Microsoft’a katıldı. Stanford Üniversitesi’nden bilgisayar bilimleri derecesi ile başlangıçta Microsoft’un OS/2 ekibine katıldı, ancak kısa süre sonra temel Windows ürününe geçti: Windows NT için bir arayüz tasarımcısı olarak. Sonraki yıllarda Belfiore, Windows 95, 2000 ve XP’nin yanı sıra Internet Explorer’ın kullanıcı arayüzlerinden çeşitli rollerde sorumlu oldu.

Daha sonra Belfiore, işletim sistemi bölümündeki en önemli platformlar olan PC, tablet ve cep telefonundan sorumlu olacak ve Windows 10’un başarısında belirleyici bir rol oynayacaktı. Bugün, kendine özgü saç stiline sahip yönetici, Ofis Ürün Grubu Kurumsal Başkan Yardımcısı olarak Ofis bölümünün üst yönetiminin bir parçasıdır.

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Belfiore, son iki yıldır Ofis Ürün Grubu’nun Kurumsal Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Bu görevini 2023 yazına kadar sürdürecek. Bundan sonra Belfiore teknoloji şirketinden temelli ayrılacak.

Kaynak: Zdnet