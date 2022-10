Windows ve Windows Phone’un geliştirilmesinde etkili olan Belfiore, 2023 yazında Microsoft kariyerine nokta koyacak. Otuz yılı aşkın bir sürenin ardından Joe Belfiore, yazılım devinin büyük başarılarında ve belki de en büyük başarısızlıklarında önemli bir rol oynadığı Microsoft’taki kariyerini sonlandırıyor.

Today I shared with my team that after 32 fantastic years (!) I'll be retiring from @Microsoft!

What's next? 1) I'm staying on until summer to help with the transition (SO MUCH GOODNESS COMING), then 2) focus on the two kids still at home & the 1 who just started college. 🙂

