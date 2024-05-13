ABD’nin Huawei cephesine uyguladığı ticaret yasağı, şirketi sadece kendi sahasında güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda yazılım alanındaki gelişimini hızlandırmaya teşvik ediyor. Huawei’nin popülerliği artan Huawei Pura 70 serisi amiral gemisi akıllı telefonları ardı ardına piyasaya sürmesiyle birlikte, yeni bir rapor, şirketin Google’ın Android işletim sisteminden tamamen ayrılmayı planladığını ortaya koyuyor. HarmonyOS Next işletim sistemine tam geçiş yaparak, Huawei Android ekosisteminden kopacak.

Huawei, Yeni İşletim Sistemi HarmonyOS Next ile Android İşletim Sistemine Veda Etmeye Hazırlanıyor!

HarmonyOS Next işletim sisteminin ilk aşamada 4.000 uygulamayı destekleyeceği ve bu rakamın yıl içinde 5.000’e çıkarak Huawei’nin 500.000 uygulama hedefine yaklaşacağı belirtiliyor. Yeni işletim sistemi, Huawei’nin yaklaşmakta olan Huawei Mate 70 serisiyle birlikte tanıtılacak ve şirketin SMIC’in 5nm yonga setini kullanan ilk cihazı da bu seri olacak. HarmonyOS Next’in, işletim sisteminin belleği daha verimli kullanmasına ve yapay zeka desteğine sahip olması bekleniyor.

Ancak, herhangi bir işletim sisteminin başarılı olabilmesi için güçlü bir uygulama ekosistemine ihtiyacı var. Huawei’nin odak noktası da bu yönde; HarmonyOS Next’in Alipay ve McDonald’s gibi popüler uygulamalarla entegrasyonu, platformun kullanıcılar için çekici hale gelmesini sağlayacak. Huawei popüler uygulamaları platforma getirmek için ciddi bir çaba harcıyor.

Önceki HarmonyOS sürümlerinin hala Android tabanlı olduğu biliniyor. Ancak HarmonyOS Next’in sıfırdan tasarlanmasıyla Huawei’nin Android’e olan bağımlılığını azaltması bekleniyor. Bu, şirketin ABD ticaret yasağının risklerini en aza indirmek için attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Huawei Google servisleri erişimini kaybettikten sonra Android olmasının da pek bir anlamı kalmamıştı.

Ancak, HarmonyOS Next’in başarısı hala belirsizliğini koruyor. Uygulama geliştiricilerinin platforma uyum sağlaması zaman alabilir ve maliyetli olabilir. Özellikle, HarmonyOS Next’in popüler uygulamaların desteğini kazanması kritik bir öneme sahip. Bu nedenle, Huawei’nin bu alandaki stratejisi ve iş birlikleri, yeni işletim sisteminin başarısını belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor.

Sonuç olarak, Huawei’nin HarmonyOS Next ile Android’e veda etme hedefi, şirketin rekabet gücünü artırmak ve küresel pazarda varlığını sürdürmek için attığı önemli adımlardan biri. Ancak, bu adımın başarılı olabilmesi için Huawei’nin iş birlikleri ve uygulama ekosistemi üzerindeki çalışmaları kritik önem taşıyor. Bu çaba başarılı olursa, Apple iOS ve Google Android ile rekabet eden üçüncü bir akıllı telefon işletim sistemi piyasaya sürülmüş olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce HarmonyOS Next hamlesi başarılı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!