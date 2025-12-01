Game Up: Nokta Atışı turnuvasının büyük finali 29 Kasım’da Vatan Bilgisayar Topkapı mağazasında gerçekleşti ve Vatan–Intel–MSI işbirliğiyle oyun dünyasına Türkiye’de daha önce görülmemiş bir deneyim sunuldu. Aylar süren elemelerin ardından düzenlenen final, Counter-Strike’ın ikonik haritası Dust 2’nin fiziksel ve dijital olarak yeniden yorumlanmasıyla unutulmaz bir etkinliğe dönüştü.

Türkiye’de Bir İlk: Dust 2 Haritası Gerçek Dünyaya Taşındı

Game Up: Nokta Atışı turnuvasının final etkinliğinin en dikkat çeken bölümü, efsanevi Dust 2 haritasının gerçek hayata birebir taşınmasıydı. Vatan Topkapı mağazasının otopark alanında kurulan bu özel bölgede airsoft müsabakaları düzenlendi. Türkiye’de ilk kez bir CS haritası gerçek bir oyun alanına dönüştürülerek katılımcılara hem rekabet hem de adrenalin dolu bir karşılaşma deneyimi sunuldu.

Büyük final ise CS2 için özel olarak tasarlanan ve Vatan Topkapı mağazasının dijital bir kopyası şeklinde hazırlanan haritada oynandı. Oyuncular, fiziksel mağaza düzeninin birebir yansıtıldığı bu özel haritada mücadele ederek oyun turnuvalarında yeni bir standardın kapısını araladı.

6 Aylık Dev Organizasyon: Türkiye Genelinde Rekor Katılım

Game Up: Nokta Atışı, altı ay boyunca Türkiye genelinde düzenlenen 33 çevrimiçi ve 8 mağaza turnuvasıyla ülke çapında büyük bir karşılık buldu. 34 binden fazla oyuncunun katıldığı organizasyonun finalinde yaklaşık 3.000 katılımcı yer aldı. Aynı zamanda düzenlenen bilgi yarışmaları da binlerce oyuncunun kıyasıya rekabetine sahne oldu.

Etkinlik boyunca gaming ekipmanları, hediye çekleri ve özel ödüllerden oluşan yüzlerce hediye dağıtıldı. Toplamda 650.000 TL değerinde hediye çeki verilirken, şampiyonluk ödülü olarak Citroën Ami sahipleriyle buluştu. İstanbul, İzmit, Bursa, Ankara, Kayseri, Adana, Eskişehir ve İzmir mağazalarında düzenlenen mağaza turnuvaları ise ülke genelinde geniş bir oyuncu kitlesini bir araya getirdi.

Final günü, sevilen içerik üreticileri UNLOST ve Enis Kirazoğlu’nun gerçekleştirdiği özel yarışmalarla renklendi. Ayrıca influencer’lardan oyun basınına kadar toplam 78 davetli isim etkinlikte yer alarak final heyecanına ortak oldu.

Nefes Kesen Final: Vesselam vs. Lordlpar

Aylarca süren rekabetin ardından büyük finale adını yazdıran iki oyuncu—Vesselam ve Lordlpar—final haritasında karşı karşıya geldi.

Yüksek tempo ve taktiksel mücadelelerin ardından şampiyonluğa ulaşan isim Vesselam oldu. Türkiye’de oyun dünyasında sunulan en dikkat çekici ödüllerden biri olan Citroën Ami de finalin kazananına teslim edildi.

Yeni Bir Standart: Dijital ve Fiziksel Deneyimin Buluşması

Game Up: Nokta Atışı, dijital rekabeti fiziksel deneyimle bir araya getirerek Türkiye’de oyun etkinliklerine yeni bir soluk kazandırdı. Turnuva süresince gösterilen yoğun ilgi, Türkiye’deki oyun ekosisteminin büyüme potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

Hem oyuncular hem teknoloji meraklıları için unutulmaz bir atmosfer sunan organizasyon, yılın en dikkat çekici oyun etkinliklerinden biri olarak hafızalara kazındı. Bu büyük final ile Game Up: Nokta Atışı, Türkiye’de rekabetçi oyun etkinlikleri için yeni bir çıta oluşturmuş görünüyor.