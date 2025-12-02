Türkiye’de hızla büyüyen mikromobilite pazarında elektrikli scooter kullanımı artık yepyeni bir döneme giriyor. Peki, günlük ulaşımın merkezine yerleşen elektrikli scooter teknolojileri nasıl bir dönüşüm geçirecek? Yenilikler kullanıcı deneyimini nasıl etkileyecek? Tüm bu sorular, yeni düzenleme ile birlikte şehir yaşamının en sıcak gündemi hâline geliyor.

Elektrikli scooter işletmeleri için yeni düzenleme geliyor!

Elektrikli scooter paylaşım hizmetleri için getirilen yeni düzenleme, şehir içi ulaşımın daha güvenli, daha kontrollü ve daha yerli odaklı bir yapıya kavuşmasını hedefliyor. Özellikle coğrafi çitleme sistemi, konum takibi ve yerli üretim zorunluluğu gibi kritik adımların atılmasıyla, Türkiye genelinde mikromobilite standartları yeniden şekilleniyor.

İzinsiz bölgelerde otomatik hız azaltma, anlık konum iletimi, kaza tespiti gibi gelişmiş güvenlik çözümleri artık tüm kullanıcılar için zorunlu hâle geliyor. Bu kapsamlı paket sayesinde hem şehir trafiği hem de kullanıcı güvenliği daha ileri bir noktaya taşınıyor.

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri olan coğrafi çitleme uygulamasıyla, yasak bölgelere yaklaşan kullanıcılar mobil uygulama ve fiziksel uyarı sistemleriyle bilgilendirilecek. Yasaklı alana giriş anında ise elektrikli scooter hızı yalnızca 6 km/h seviyesine düşürülecek. Böylece hem güvenlik artırılacak hem de kullanıcıların yanlış bölgelere girişinin önüne geçilecek.

Yeni sistem kapsamında operatörlerin tüm araçlarını belirli periyotlarla resmi kurumlara anlık olarak bildirmesi zorunlu hâle geliyor. Konum takibi, trafik güvenliği açısından önemli bir rol üstlenirken, paylaşım firmalarının kaza tespiti algoritmaları sayesinde herhangi bir devrilme veya çarpma durumunda sürücüyle hızlı iletişim kurulacak ve acil yardım ekipleri yönlendirilebilecek.

Mobil uygulamalara eklenen yeni özellikler arasında şarj seviyesinin yüzde olarak görüntülenmesi, tahmini menzil hesaplaması, anlık ücret takibi ve çevresel fayda göstergeleri öne çıkıyor. Kullanıcılar, sürüş sırasında ne kadar karbon tasarrufu sağladığını uygulama üzerinden net şekilde görebilecek. Ayrıca güvenlik videoları ve koruyucu ekipman bilgilendirmeleri, her kullanıcıya zorunlu olarak sunulacak.

Bir diğer önemli nokta ise yerli üretim şartı. Filolardaki elektrikli scooter modellerinin en az yüzde 30’unun Türkiye’de üretilmesi gerekiyor. Bu adım, sektörde yerli üreticilerin önünü açarken aynı zamanda ekonomik büyümeyi de destekleyecek.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yeni düzenlemeler elektrikli scooter kullanım alışkanlıklarını nasıl etkiler? Türkiye’de şehir içi ulaşımın geleceğini siz nasıl yorumluyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!