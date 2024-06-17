Pek çok kamuflajlı prototipin görülmesinin ardından Geely ve Mercedes-Benz işbirliğinin ürünü olan Smart #5 nihayet büyük sahneye çıkıyor. Yakın zamanda Çinli düzenleyiciler tarafından tanıtılan bu tamamen elektrikli SUV, etkileyici teknik özellikleri ve dikkat çekici tasarımıyla EV alanında büyük bir etki yaratmaya hazırlanıyor.

İlk olarak Nisan ayında Pekin Otomobil Fuarı’nda konsept olarak tanıtılan Smart #5, şimdi üretime hazır haliyle karşımızda. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), dört farklı renk seçeneği ve dört farklı güç aktarma sistemi varyantı bulunan SUV hakkında detayları paylaştı.

Smart #5 neler sunuyor?

Smart #5, 638 hp güç ve 700 km menzil ile Çin’de tanıtıldı. Orta boy bir SUV olarak sınıflandırılmasına rağmen, 4,7 metre uzunluk, 1,9 metre genişlik ve 1,7 metre yükseklik ölçüleriyle geniş bir iç mekan sunuyor. 2,9 metrelik dingil mesafesi ise ferahlığı artırıyor. Beş yolcu kapasiteli bu SUV, 18 inçten 21 inçe kadar değişen tekerlek seçenekleriyle geliyor. En üst donanım seviyesinde 638 beygir gücüne sahip olan modelin boş ağırlığı ise 2.450 kg.

Smart #5, çeşitli güç aktarma seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara yanıt veriyor. Arkadan çekişli (RWD) modeller, 335 hp veya 358 hp güç üreten tek bir motorla donatılmış. Daha yüksek performans arayanlar için, dört tekerlekten çekişli (AWD) varyantlar, Brabus markalı donanımda 579 hp veya etkileyici bir şekilde 638 hp güç üreten çift motorlu sistemlere sahip.

RWD versiyonları lityum demir fosfat (LFP) pilleri kullanırken, AWD donanımları nikel manganez kobalt (NMC) pil paketlerine sahip. Kesin pil kapasitesi açıklanmamış olsa da, önceki raporlar 700 km’lik etkileyici bir menzil öngörüyor.

Smart #5, 800V mimarisi ve 4C dereceli şarj özelliği ile dikkat çekiyor ve teorik olarak 15 dakika gibi kısa bir sürede tam şarj olabiliyor. Bu hızlı şarj özelliği, uzun yolculuklarda minimum kesinti süresi arayan EV meraklıları için büyük bir avantaj.

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Geely Group ve Mercedes-Benz’in ortak girişimi olan Smart, Avrupa EV pazarında, özellikle Almanya’da güçlü bir konum elde etti. Çin pazarındaki performansı daha mütevazı olsa da, Smart #5’in etkileyici özellikleri ve performansı ile bu durumu değiştirmeyi hedefliyor.