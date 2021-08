Küba, Ödemeler İçin Kripto Para Birimlerini Kabul Edecek!

Popüler NBA takımı Dallas Mavericks’in sahibi Mark Cuban, popüler altcoin Dogecoin ‘in benimsenmesini artırmak için çalışıyor ve yeni alternatifler deniyor. Geçtiğimiz aylarda takımın ürün satışlarında Dogecoin’i bir ödeme yöntemi olarak kabul etmeye başlayan Dallas Mavericks, şimdi de takımın internet sitesinden kripto para ödemesi ile ürün alışverişi yapan müşterilere hediye kartı verecek.

Dogecoin’in benimsenmesi ve ödeme aracı olarak kullanılmasının teşviki için çalışan Mark Cuban, bu bağlamda başlatılan Cryptomania kampanyasını duyurdu ve bu kampanyanın bir parçası olarak müşterilere hediye kartları verileceğini bildirdi.

You know you want to, https://t.co/VUydpLFzGh is ready for you. It's #Dogemania ! pic.twitter.com/aSpraDOmCe

— Mark Cuban (@mcuban) August 27, 2021