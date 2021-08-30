Küba, Ödemeler İçin Kripto Para Birimlerini Kabul Edecek!

Küba, sosyoekonomik çıkarların kararını teşvik ettiğini söyleyerek ödemeler için kripto para birimlerini tanıyacağını ve düzenleyeceğini açıkladı.

Küba Merkez Bankası kısa süre önce devlet tarafından yönetilen Resmi Gazete’de kripto para birimleri ile uğraşmak için yeni düzenlemeler yapacağını belirten bir karar yayınlamştı. Merkez Bankası, ilgili hizmetlerin ticari sağlayıcılarının komünist devlet içinde faaliyetlerini sürdürmek için düzenleyiciden bir lisans alması gerektiğini ifade etmişti.

Küba Merkez Bankası tarafından yapılan duyuru, ülkedeki bazı teknolojik açıdan anlayışlı gruplar arasında kripto para birimi popülaritesinin artması ile beraber geldi. Küba’daki kripto para ilgisi, kısmen komünist devleti küresel ekonomide dışlanmış bir hale getiren Küba’ya uygulanan sertleştirilmiş Amerikan ambargosu nedeniyle, adaya ABD doları göndermenin ve kullanmanın artan zorluğu nedeniyle arttı. ABD eski başkanı Donald Trump yönetimi, Küba’da hayatı zorlaştıran sert ambargo kuralları uygulamıştı.

10 yıldır Küba’yı araştıran Portland State Üniversitesi’nde antropoloji profesörü Dr. Mrinalini Tankha, Trump yönetimi altında Küba ile ABD arasında para göndermenin ve almanın son derece zorlaştığını açıkladı. Western Union, 20 yılı aşkın bir süredir Küba’da hizmetlerini yürüten önemli bir havale kanalıydı. 2020’de Amerikan çok uluslu finansal hizmetler şirketi, giderek artan agresif Trump dönemi yaptırımları nedeniyle Küba’daki 400 lokasyonunun neredeyse tamamını kapattı.

Bazı insanlar ABD başkanı Joe Biden’ın ikili ilişkileri normalleştirmesini beklese de, o bunun yerine Küba yetkililerine daha fazla yaptırım uygulayarak daha sert bir çizgi benimsedi.

Küba’daki umutsuz nakit ihtiyacı, küresel ekonomiye erişimin engellenmesiyle tetiklendi ve Covid-19 salgınıyla daha da kötüleşti. Tüm bu parametreler, ülkede kripto para birimlerinin benimsenmesinin artmasında büyük rol oynadı.

Küba’da internetin yükselişi de hızla büyüyen kripto para birimi topluluğuna katkıda bulundu. Ülkede pek çok insanın 3G bağlantısı ve akıllı telefonu var. Ayrıca zayıf bir para birimine sahip olmak da Bitcoin’in ve diğer kripto paraların çekiciliğine katkıda bulunan başka bir faktör.

Kripto para birimleri anonim işlemler olarak kullanılabildiğinden, genellikle insanların Küba’ya para gönderme konusundaki ABD kısıtlamalarını aşmak da dahil olmak üzere hükümet düzenlemelerinden kaçmasının popüler bir yolu.

Küba Merkez Bankası aldığı kararda, kripto varlıklarının “sosyoekonomik çıkarlar nedeniyle” kullanımına izin vermeyi planladığını ve hükümetin bu tür operasyonları kontrol edeceğini garanti ettiğini belirtti. Merkez Bankası, operasyonların yasadışı faaliyetler içeremeyeceğinin açıkça altını çizdi.

Küba ve Kripto Paralar

Küba Merkez Bankası tarafından duyurulan karar, Bitcoin aracılığıyla küresel ekonomiye katılmaya ilgi gösteren yerel vatandaşlar için umut verici bir işaret. İnsanlar diğer kripto para birimlerinin kullanımını da memnuniyetle karşılıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki birçok insan, yurt dışına para göndermek ve yurt dışından para almak için Bitcoin’in bir araç olarak kullanılması fikrinden memnun. Kullanıcılar, para transferi hizmetlerinin ve geleneksel bankaların yüksek maliyetlerinden kaçınmak için kripto para biriminden yararlanıyor. Yerel para birimi ve ekonomisi baskı altında bulunan ülkelerde de kripto para birimlerine kaçış oranı artıyor.