Kripto Para
Küba, Ödemeler İçin Kripto Para Birimlerini Kabul Edecek!
Küba, sosyoekonomik çıkarların kararını teşvik ettiğini söyleyerek ödemeler için kripto para birimlerini tanıyacağını ve düzenleyeceğini açıkladı.
Küba Merkez Bankası kısa süre önce devlet tarafından yönetilen Resmi Gazete’de kripto para birimleri ile uğraşmak için yeni düzenlemeler yapacağını belirten bir karar yayınlamştı. Merkez Bankası, ilgili hizmetlerin ticari sağlayıcılarının komünist devlet içinde faaliyetlerini sürdürmek için düzenleyiciden bir lisans alması gerektiğini ifade etmişti.
Küba Merkez Bankası tarafından yapılan duyuru, ülkedeki bazı teknolojik açıdan anlayışlı gruplar arasında kripto para birimi popülaritesinin artması ile beraber geldi. Küba’daki kripto para ilgisi, kısmen komünist devleti küresel ekonomide dışlanmış bir hale getiren Küba’ya uygulanan sertleştirilmiş Amerikan ambargosu nedeniyle, adaya ABD doları göndermenin ve kullanmanın artan zorluğu nedeniyle arttı. ABD eski başkanı Donald Trump yönetimi, Küba’da hayatı zorlaştıran sert ambargo kuralları uygulamıştı.
10 yıldır Küba’yı araştıran Portland State Üniversitesi’nde antropoloji profesörü Dr. Mrinalini Tankha, Trump yönetimi altında Küba ile ABD arasında para göndermenin ve almanın son derece zorlaştığını açıkladı. Western Union, 20 yılı aşkın bir süredir Küba’da hizmetlerini yürüten önemli bir havale kanalıydı. 2020’de Amerikan çok uluslu finansal hizmetler şirketi, giderek artan agresif Trump dönemi yaptırımları nedeniyle Küba’daki 400 lokasyonunun neredeyse tamamını kapattı.
Bazı insanlar ABD başkanı Joe Biden’ın ikili ilişkileri normalleştirmesini beklese de, o bunun yerine Küba yetkililerine daha fazla yaptırım uygulayarak daha sert bir çizgi benimsedi.
Küba’daki umutsuz nakit ihtiyacı, küresel ekonomiye erişimin engellenmesiyle tetiklendi ve Covid-19 salgınıyla daha da kötüleşti. Tüm bu parametreler, ülkede kripto para birimlerinin benimsenmesinin artmasında büyük rol oynadı.
Küba’da internetin yükselişi de hızla büyüyen kripto para birimi topluluğuna katkıda bulundu. Ülkede pek çok insanın 3G bağlantısı ve akıllı telefonu var. Ayrıca zayıf bir para birimine sahip olmak da Bitcoin’in ve diğer kripto paraların çekiciliğine katkıda bulunan başka bir faktör.
Kripto para birimleri anonim işlemler olarak kullanılabildiğinden, genellikle insanların Küba’ya para gönderme konusundaki ABD kısıtlamalarını aşmak da dahil olmak üzere hükümet düzenlemelerinden kaçmasının popüler bir yolu.
Küba Merkez Bankası aldığı kararda, kripto varlıklarının “sosyoekonomik çıkarlar nedeniyle” kullanımına izin vermeyi planladığını ve hükümetin bu tür operasyonları kontrol edeceğini garanti ettiğini belirtti. Merkez Bankası, operasyonların yasadışı faaliyetler içeremeyeceğinin açıkça altını çizdi.
Küba ve Kripto Paralar
Küba Merkez Bankası tarafından duyurulan karar, Bitcoin aracılığıyla küresel ekonomiye katılmaya ilgi gösteren yerel vatandaşlar için umut verici bir işaret. İnsanlar diğer kripto para birimlerinin kullanımını da memnuniyetle karşılıyor.
Dünyanın dört bir yanındaki birçok insan, yurt dışına para göndermek ve yurt dışından para almak için Bitcoin’in bir araç olarak kullanılması fikrinden memnun. Kullanıcılar, para transferi hizmetlerinin ve geleneksel bankaların yüksek maliyetlerinden kaçınmak için kripto para biriminden yararlanıyor. Yerel para birimi ve ekonomisi baskı altında bulunan ülkelerde de kripto para birimlerine kaçış oranı artıyor.
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Kripto Para
Kripto Paralar Değersiz Bir Balon Mu? Milyarder Yatırımcı Böyle Düşünüyor…
Kripto para piyasası zamanla kendini kanıtlamış olsa da, bazı milyarder yatırımcılar onu perakende yatırımcılar için değerli bir yer olarak görmüyor. Yıllar önce mortgage krizini haklı olarak öngören milyarder yatırımcılardan John Paulson, kripto para yatırımcılarına seslendi.
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Kripto paralar balon mu? 2008 Mali Krizi’nin ardından Paulson, şimdi de kripto para alanındaki aşırı spekülasyonlardan duyduğu endişeyi dile getiriyor. Amerikalı bir milyarder olan hedge fonu yöneticisi Paulson, “Bloomberg Wealth with David Rubenstein”ın bir bölümünde konuştu ve kripto para birimlerinin “sonunda değersiz olduğunu kanıtlayacak” bir balon olduğunu söyledi.
“Kimsenin kripto para birimlerine yatırım yapmasını tavsiye etmem.”
Kripto para birimleri milyarder yatırımcılardan ilk kez eleştiri almıyor. Warren Buffett gibi devler de kripto varlıkları oldukça sert şekilde eleştirdi.
Kripto para birimlerinin altına kıyasla büyük bir fark ile altından daha iyi performans göstermesine rağmen Paulson, trendin gerisinde durarak kripto yerine altın seçmeyi tercih ediyor.
Paulson enflasyon yükseldikçe sabit kıymetlerden ve nakitten uzaklaştıklarını ve içinde olmak için doğru yerin altın olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, Fed’in para arzındaki %25’lik artışa işaret ederek, enflasyonun mevcut beklentilerin üzerinde gerçekleşmesini bekliyor. Kendisine kripto para birimlerine inanılıp inanılmadığı sorulduğunda şunları söylüyor:
“İnanmıyorum. Ve kripto para birimlerinin bir balon olduğunu söyleyebilirim. Onları hiçbir şeyin sınırlı bir kaynağı olarak tanımlardım. Dolayısıyla, sınırlı arzdan daha fazla talep olduğu ölçüde, fiyat yükselecektir. Ancak talep ne kadar düşerse fiyat da o kadar düşecektir. Sınırlı bir miktar olması dışında hiçbir kripto para biriminin gerçek bir değeri yoktur.”
Kripto para birimlerinin sonunda değersiz olduğunu kanıtlayacağını da sözlerine ekliyor. Paulson’a göre piyasadaki likidite kuruduktan sonra sıfıra doğru gidiyorlar.
Kripto para birimleri ve geleneksel yatırım araçları göz önüne alındığında siz Paulson’a katılıyor musunuz? Uzun vadede bu yarışı sizce kim kazanacak?
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Kripto Para
Mark Cuban Dogecoin Benimsenmesinin Artması İçin Yeni Alternatifler Deniyor!
Popüler NBA takımı Dallas Mavericks’in sahibi Mark Cuban, popüler altcoin Dogecoin ‘in benimsenmesini artırmak için çalışıyor ve yeni alternatifler deniyor. Geçtiğimiz aylarda takımın ürün satışlarında Dogecoin’i bir ödeme yöntemi olarak kabul etmeye başlayan Dallas Mavericks, şimdi de takımın internet sitesinden kripto para ödemesi ile ürün alışverişi yapan müşterilere hediye kartı verecek.
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Dogecoin’in benimsenmesi ve ödeme aracı olarak kullanılmasının teşviki için çalışan Mark Cuban, bu bağlamda başlatılan Cryptomania kampanyasını duyurdu ve bu kampanyanın bir parçası olarak müşterilere hediye kartları verileceğini bildirdi.
You know you want to, https://t.co/VUydpLFzGh is ready for you. It's #Dogemania ! pic.twitter.com/aSpraDOmCe
— Mark Cuban (@mcuban) August 27, 2021
Kampanyaya göre, desteklenen kripto para birimlerinden biri ile tek seferde 150 dolarlık ürün satın alan kişiler, bunun karşılığında 25 dolar değerinde hediye kartı kazanacak. Kampanyanın yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
Popüler bir meme kripto para olan Dogecoin Mark Cuban tarafından oldukça seviliyor ve destekleniyor. Sahibi olduğu NBA takımı Dallas Mavericks’in ürünlerinin Dogecoin ile satın alınabilmesini mümkün kılarak, ilk kez bir NBA takımında böyle bir hamlenin gerçekleşmesini sağlayan Cuban, bu ayın başlarında Dogecoin’in ana akım benimsenmesini daha da artırabilmek için özel indirimler ve kampanyalar yapacağını duyurmuştu. Cuban, topluluğu nedeniyle Dogecoin’in en güçlü kripto para birimi olduğunu düşünüyor.
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