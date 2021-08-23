Kripto Paralarla En Çok İlgilenen Yaş Grupları Hangileri?

Kripto paralarla en çok ilgilenen yaş grupları ile ilgili yapılan bir araştırmada Y kuşağının kripto para birimlerine en fazla yatırım yapan yaş grubu olduğu ortaya kondu. Her 4 kripto yatırımcısından 3‘ü ise varlıklarından para kazandıklarını söyledi.

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Yapılan bir ankete göre, Y kuşağı kişiler varlıklarının %12’sini kripto para piyasasına yatırıyor. X ve Y-X arasında doğanlar ise varlıklarının sırasıyla %9,2 ve %6,3’ünü kripto paralara yatırıyor. 1970’lerin sonu ile 1980’lerin başları arasında doğan kişiler ise kripto para yatırımlarını yapan kesimin büyük bir bölümünü oluşturuyor.

Kripto para borsası CryptoVantage tarafından yürütülen bir araştırma, nesiller arasındaki kripto trendlerini ortaya koydu. Araştırma, hangi neslin hangi dijital varlıkları tercih ettiğini, kripto para piyasasına neden girdiklerini ve varlıklarının ne kadarlık bir kısmını kripto para piyasasına yatırdığını anlamak için yapıldı.

Araştırma sonucuna göre Y kuşağı yatırımcıları, varlıklarının %12’sini kripto para birimlerine yatırıyor. Bu sayede listenin en başında yerlerini alıyorlar.

Y kuşağı kripto para birimlerine en çok yatırımı yapan grup olmasına rağmen, bu yatırımlardan kâr elde etme konusunda ise maalesef başarılı değil. Y kuşağının %76 gibi bir oranı yatırımlardan kazanım elde ettiklerini ifade ederken, Y-X kuşağı arası kişilerde bu oran %80,5 olarak görülüyor. X kuşağında ise bu oran %71,5.

Kuşakların en çok hangi kripto para birimi ile ilgilendiği araştırıldığında ise, her grupta yaklaşık olarak %60 oranında seçilerek en çok tercih edilen kripto varlığın Bitcoin olduğu saptandı. En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum ise Y ve X kuşakları için ikinci sırada geldi. Y-X kuşağı arasındakiler ise Bitcoin Cash ve Dogecoin eğiliminde.

Tercih edilen kripto para borsaları ise en geç yaş grupları arasında Coinbase ve Binance. X kuşağı daha çok Bitcoin Armory ve Coinbase’i tercih ediyor.

CryptoVantage tarafından yürütülen çalışmada, katılımcılara neden kripto para birimlerine yatırım yaptıkları sorusu soruldu. Tüm gruplardan gelen ortak cevap ise “merak” oldu. Merak duygusunun ardından gelen en önemli neden ise “yüksek getiri inancı” oldu.

Sizin bir kripto para yatırımınız var mı? Varsa, sizi bu yatırımı yapmaya teşvik eden şey neydi? Merak mı, yüksek getiri inancı mı?