Kripto Para Yatırımcılarının Takip Ettiği 5 Metaverse Coin’i

Metaverse projeleri, özellikle Facebook’un 28 Ekim 2021’de adını Meta olarak değiştirdiğini açıklamasından beri kripto para dünyasının gündeminde. Birçok uzmana göre geleceğin dünyası metaverse teknolojilerinde yatıyor. Bu arada metaverse coinleri de her geçen gün daha çok ilgi çekiyor ve kripto para sektöründeki yerini sağlamlaştırıyor. Hâlâ kripto para dünyasındaki en önemli yatırım aracı Bitcoin (BTC) olsa da birçok yatırımcı, değerlerinin daha da artacağını düşünerek portföyüne metaverse coinlerini de ekliyor.

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Biz de, sizler için kripto para yatırımcılarının takip ettiği 5 metaverse coini derledik. Sırasıyla Enjin (ENJ), Decentraland (MANA), Gala (GALA), The Sandbox (SAND), Solana (SOL) projelerini izleyeceğiz.

Enjin nedir?

Enjin, geliştiricilere sanal ürünler oluşturma ve bu ürünleri yönetme imkanı veren bir blok zincir platformudur. Ethereum blok zinciri üzerinde oluşturulmuş olan Enjin’in yerel kripto para birimi ise ERC-20 tabanlı Enjin Coin’dir. Enjin Coin, ERC-1155 akıllı sözleşmelerini de desteklemektedir.

Enjin, blok zincir teknolojisinin olanaklarından faydalanarak farklı farklı platformlardaki oyun içi ve uygulama içi alımları yönetmek, daha güvenli hale getirmek ve NFT transferleri ile oyun içi alımları zorlaştıran maliyetleri düşürmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Enjin, kullanıcıların Ethereum üzerinde dijital varlıklar yaratmasını ve bunları oyunlara ve uygulamalara entegre etmesini sağlayan yazılım geliştirme kitleri (SDK) çıkarmıştır.

Enjin’in ürünleri arasında Enjin Coin (ENJ), Enjin Wallet ve Enjin NFT pazar yeri vardır. Oyunlar ve uygulamalar, bu ürünler aracılığıyla kullanıcılarına alım satım imkanı sunmaktadır.

Aslında, Enjin şirketi, 2009’da Maxim Blagov ve Witek Radomski tarafından bir oyun topluluğu platformu olarak kurulmuştu. 2017’de kendi blok zincirini oluşturmak için ENJ coin sattığı bir ilk coin arzı (ICO) gerçekleştirdi ve yaklaşık 18,9 milyon dolar topladı.

Enjin’in yerel kripto para birimi olan Enjin Coin, Enjin platformunun merkezinde yer alır. Enjin’de oluşturulan her oyun içi ya da uygulama içi öğeye Enjin Coin değeri atanır. Bir başka deyişle Enjin Coin, birçok farklı oyun ve uygulama için kullanılabilen ortak bir kripto para birimidir.

MANA nedir?

90 bin 601 parselden oluşan ve Ethereum blok zinciri tarafından desteklenen Decentraland (MANA), en popüler metaverse platformlarından biridir. Decentraland’de kullanıcılar NFT olarak LAND adı verilen araziler satın alarak bunlar üzerinde kendi yapılarını, içeriklerini, uygulamalarını oluşturabilirler. 3 boyutlu ve merkeziyetsiz bir evren sunan Decentraland, sanal gerçeklik gözlüğüyle de gezilebilmektedir. Decentraland kullanıcıları arazilerini yine NFT olarak satarak ya da oluşturdukları içerikler üzerinden para da kazanabilirler.

Decentraland (MANA), Arjantinli girişimciler Ari Meilich ve Esteban Ordano tarafından 2015’te geliştirildi. 2017’de 24 milyon dolarlık bir ilk coin arzı gerçekleştirerek yerel kripto para birimi olan MANA tokenı piyasaya sürdü. 2018’de ise Animoca Brands ile ortaklık kuran Decentraland, 2020 yılının şubat ayında platformunu halka açtı.

MANA token, Decentraland platformunun NFT pazar yerindeki alım satımlarda ve diğer platform içi ödemelerde kullanılır. NFT’lerin ve metaverse platformlarının popülerlik kazanmasıyla beraber MANA tokena olan ilgi de artmıştır.

GALA nedir?

Gala (GALA), geliştiricilerin blok zincir tabanlı oyna – kazan oyunlarını paylaştıkları bir oyun platformudur. 2019 yılında dev mobil oyun şirketi Zynga’nın kurucu ortaklarından Eric Schiermeyer tarafından Ethereum blok zincirinde oluşturulan Gala, oyun dünyasına yaratıcı çözümler sunmak ve blok zincir teknolojisi ile oyunculara oyun içi varlıkların ve oyunların kontrolünü vermek gibi amaçlara sahiptir.

Gala platformunun yerel kripto para birimi, ERC-20 standardındaki GALA tokendır. GALA, madenciliği yapılan bir kripto para birimi değildir. GALA token, platformdaki oyunlarda kazanılabilir. Şu an dolaşımda yaklaşık 7 milyar GALA token vardır.

SAND nedir?

The Sandbox (SAND), tıpkı Decentraland (MANA) gibi oyunculara LAND adı verilen araziler alarak bu araziler üzerinde kendi dünyalarını ve oyunlarını üretip bunları NFT olarak alıp satma fırsatı sunan bir metaverse platformudur. The Sandbox’ta oyuncular, sahip oldukları topraklarda bir oyun yapma yazılımı aracılığıyla kendi oyunlarını da yaratabilir ve bunları satabilir.

Ethereum blok zinciri üzerinde oluşturulmuş olan ERC-20 tabanlı SAND token ise The Sandbox platformunun kripto para birimidir. Platforma erişim ve LAND’ler dahil oyun içi NFT alım satımları, yönetişime katılım ve staking SAND tokenlar ile yapılır.

The Sandbox, aslında ilk olarak 2012’de, mobil cihazlar için, Pixowl şirketi ve onimatrix takma isimli oyun geliştiricisi tarafından yaratılmıştır. 2018’de Animoca Brands, oyunu, oyunun voxel tarzı bir blok zincir versiyonunu çıkarmak için Pixowl’dan satın almıştır. The Sandbox’ın oyuncukara su, kum, taş, odun gibi çeşitli kaynakları kullanarak bir toprak parçası üzerinde kendi evrenini yaratma olanağı sunan metaverse versiyonu bundan sonra ortaya çıkmıştır.

Solana nedir?

Solana (SOL), yüksek performanslı, izin gerektirmeyen ve açık kaynaklı bir blok zincir projesidir. Hızıyla dikkat çeken Solana blok zinciri, merkeziyetsiz ve ölçeklenebilir uygulamaları barındırması için tasarlanmıştır. Solana üzerine başta Star Atlas (ATLAS) olmak üzere birçok metaverse ve NFT projesi inşa edilmiştir.

Solana (SOL), kurucusu Anatoly Yakovenko tarafından geliştirilen Proof-of-History (Geçmiş Kanıtı – PoH) fikir birliği mekanizması ile Proof-of-Work (İş Kanıtı – PoW) mekanizmasını hibrit olarak kullanmaktadır.

Solana blok zincirinin kripto para birimi ise kısaca SOL olarak adlandırılır. Maksimum SOL coin arzı 489 milyondur. SOL coin ile Solana ağındaki işlem ücretleri ödenebileceği gibi staking ödülleri de kazanılabilir.

Bu haber bitlo.com‘un katkılarıyla hazırlanmıştır.