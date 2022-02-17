Bitlo’dan Geleceğin Sevgililer Günü Hediyesi

Bitlo her yıl hediye edilen solan güllere alternatif kampanya sunarak sevgiyi “geleceğin hediyesi” kripto ile kalıcı kılmayı hedefliyor. Bitlo websitesi ve uygulamasında 28 Şubat’a kadar üyelik kaydı yapan kullanıcılar, oluşturacakları referans linkini sevdikleri ile paylaşarak 3 Rose Coin hediye ederken kendileri de 2 Rose Coin kazanabilicek.

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Sevdiklerinden gelen Bitlo referans linki ile kendilerine 3 Rose Coin hediye edilen kullanıcılar, Bitlo’da kayıt oluşturarak referans linkini ulaştıran sevdiklerine de 2 Rose Coin hediye ediyor. Bitlo “Sevgiler Günü”nde hediye edilen solan güllerin ardından Rose Coin ile sevgiye yatırım yapıyor, solmayan güller ile sevgi kazanıyor.

Sevgiye yatırım yapmak isteyenler 28 Şubat’a kadar üyelik kaydını oluşturarak hediye Rose coinlerini sevdiklerine gönderirken kendileri de hediye kazanıyorlar. Rose coin bakiyeleri 01 Mart 2022 tarihinde hesaplara tanımlanacak.

Bitlo Nedir?

Türkiye’nin güvenilir, kapsamlı ve hızlı kripto para borsası olma hedefiyle 2017 yılında temelleri atılan, 2018 Şubat ayında üye alımına başlayan Bitlo.com, 2018 Haziran ayında kripto para alım ve satım işlemlerini açmıştır. (kaynak)

Bitlo.com üzerinde yapabileceğiniz işlemler nelerdir?

Bitlo.com sitesinde kaydınızı ve gerekli bilgilerinizi girdikten sonra anında işlem yapabilirsiniz. Borsa içerisinde işlem yapmadan önce Bitcoin ve diğer kripto paralar hakkında detaylı bilgi için sitemizde bulunan rehber sayfalarına bakabilirsiniz.

Bitlo.com sitesinde Türk Lirası bakiyeniz ile kripto para piyasalarında en yüksek hacime sahip 10 kripto para birimi; Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Chainlink, BNB, BAT, Matic Network, ZRX ve Bitcoin Cash kripto para birimlerini satın alabilirsiniz. Satın aldığınız kripto para birimlerini sitemiz üzerinden satabilir ve Türk Lirası olarak banka hesabınıza çekebilirsiniz.

Bitlo.com sitesinde alış-satış işlemlerinizi iki farklı yöntemle yapabilirsiniz. Kolay alış-satış bölümünde alış ve satış yapmak istediğiniz tutarı belirledikten sonra, markette bulunan bekleyen alış-satış emirlerinden anında işleminiz gerçekleşir.

Gelişmiş alış-satış bölümünde ise, alış ve satış işleminin gerçekleşmesini istediğiniz fiyatı belirleyerek emir oluşturabilirsiniz. İşlem yaptığınız kripto para fiyatı emir verdiğiniz fiyata ulaşınca otomatik olarak gerçekleşir.

Bitlo.com sitesinden almış olduğunuz kripto para birimlerini, farklı cüzdan adreslerine ve sitelere gönderebilirisiniz. Farklı cüzdan ve sitede bulunan kripto para birimlerinizi bitlo.com sitesinde bulunan hesabınıza yatırabilir ve işlem yapabilirsiniz.

Bitlo.com sitesinde yapmış olduğunuz tüm işlemlerinizi site içerisinde ‘Yatırma-çekme Geçmişi’, ‘Gerçekleşen Emirler’, ‘Açık Emirlerim’ ve ‘Geçmiş Emirlerim’ tablolarından takip edebilirsiniz.