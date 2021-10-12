Kripto Para Piyasasında Bugün Neler Oldu?

12 Ekim Salı günü kripto para piyasasındaki çoğu kripto para birimi fiyat hareketlerinde zayıflamalar ve düşüşler yaşandı. Bitcoin bazı diğer iyi kripto para birimi yazı sırasında son 24 saatte daha düşük seviyede.

Gün içerisinde 57 bin dolar seviyesinin üstüne çıkan lider kripto para birimi Bitcoin yazı sırasında hafif bir geri çekilme ile 55.956 dolardan işlem görüyor. Lider kripto para birimi, piyasa uzmanlarının kripto paranın bu yılın nisan ayında ulaştığı rekor seviye olan 64 bin dolar seviyesini tekrar test edeceğini tahmin etmesiyle, mayıs ayından bu yana ilk kez fiyatını bu seviyeye yükseltti.

Piyasa kapitalizasyonuna göre ikinci en büyük kripto olan ve Ethereum blok zinciri ile ilişkili kripto para olan Ether, %2 düşüşle 3.508.62 dolara düştü. Cardano fiyatı %1,88 düşüşle 2,15 dolar, XRP %4 düşüşle 1,10 dolar, DOT %3 düşüşle 33,80 dolar, UNI %5 düşüşle 23,18 dolar seviyesine geriledi. Bitcoin piyasa hakimiyeti %45,9 iken Ethereum için bu oran %18,1.

Ünlü analistlerden bazıları öne çıktı ve kripto para piyasasında meydana gelen olayları detaylandırdı. Bloomberg Intelligence’ın kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, Bitcoin ve Ethereum fiyatlarının neden artacağının nedenlerini açıkladı.

Analist, Bitcoin’in birkaç temel katalizör nedeniyle dördüncü çeyrekte bir dalgalanma içinde olabileceğini belirtiyor. Enflasyon ve borç konusunda endişe duyan birçok yatırımcının, kriptoya sert arzını veren Bitcoin’e inanmaya hazır olabileceğini belirtti.

“Artan ABD borcu ve potansiyel bir temerrüt üzerindeki gerilimlerle ilgili olarak, piyasalar kripto arzını tanımlayan kodlamaya güvendikçe Bitcoin 4. çeyrek fiyat artışı için benzersiz bir aşamaya giriyor olabilir. Borç tavanı draması, Bitcoin’e tahsisat yapmaktan kaçınan yöneticilere karşı çalışabilir ”

Başka bir deyişle, Bitcoin fiyatı ekim ayında %30’un üzerinde artarak 5 ayın en yüksek seviyesine çıkabilir. Dünyanın dört bir yanındaki ekonomiler yeniden açılmaya ve toparlanma yolunda hızla ilerlemeye başladıkça, Bitcoin’in yükselişi, yatırımcıların küresel ekonomiye olan güvenini ve bir varlık sınıfı olarak artan konumunu gösteriyor. Bu arada McGlone, Ethereum’un da bir fiyat artışı görebileceğinin altını çizdi. EIP-1559 güncellemesinin, uzun vadede varlığa fayda sağlayabilecek ve fiyatını artırabilecek ETH arzı üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

“Muhtemelen Ethereum için hala erken fiyat keşif günleri.”

*Yatırım tavsiyesi içermez.