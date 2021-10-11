Bitcoin Fiyatı 60 Bin Dolara Gidiyor! Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin 64 bin dolar seviyesindeki rekorunun ardından uzun zamandır 60 bin dolar seviyesinin altında seyrediyor. Beş ayın sonunda 56 bin dolar bariyerini aşan Bitcoin fiyatı yazı sırasında 56,562 dolardan işlem görüyor. En iyi kripto para birimi ekim ayına yükseliş notuyla başladı ve fiyatı ilk haftada eylül ayındaki kayıpların çoğunu geri aldı ve şimdi bir sonraki 60 bin doları aşmaya hazır görünüyor.

50 bin dolar, ayın başında kırılmaya karşı kilit bir dirençti, ancak iki hafta içinde BTC fiyatı 60 bin dolara yönelmiş durumda ve bu, yükseliş momentumunun fiyatını yönlendirdiğini gösteriyor. Başlıca zincir içi metrikler, yanıp sönen yükseliş sinyalleri veriyor. En büyük yükseliş sinyallerinden biri ise 100-1000 dolar arasında BTC tutan en üst seviye balinaların geçen hafta 85.7K Bitcoin daha biriktirdiği balina birikimi.

Bu balina birikimini daha da yükselişe geçiren şey, balinaların Bitcoin fiyatı birkaç ayın en yüksek seviyesine yükselirken bile birikmeye devam etmesidir. Bu, piyasa duyarlılığının oldukça yüksek olduğunu ve balinaların fiyatın daha da artmasını beklediğini gösteriyor.

Lider kripto para birimi her ne kadar 60 bin dolara doğru ilerlese de, TSİ 01:35’te oldukça ani şekilde ürkütücü bir olay yaşandı. Uzmanlar tarafından yükseliş hareketi beklenirken ve BTC 56 bin doları aşmışken Lüksemburg borsası Bitstamp’te sert bir düşüş yaşandı. TSİ 01:35’te Bitstamp borsasında Bitcoin fiyatı 51 bin doları gördü. Bu hareket bir tek Bitstamp borsasında yaşandı. Düşüşe 40 milyon dolarlık spot satışın sebep olduğu belirtildi. Sert düşüşten kısa bir süre sonra ise BTC fiyatı 55 bin dolara kadar yeniden toparlandı.

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Birçok Bitcoin savunucusu ve hatta Wall Street Banking devleri, yıl sonuna kadar Bitcoin için 100 bin dolarlık bir fiyat tahminini sürdürüyor. Bu tahmin sadece birkaç ay önce işaretten çok uzak görünse de, $BTC bu ay ATH’sini çok iyi bir şekilde yeniden test edebileceği ve ardından bu yılın ilk çeyreğine oldukça benzer bir şekilde tekrar fiyat keşif moduna girebileceğini gösterdi.

Bitcoin’in boğa koşusuna katkıda bulunabilecek bir diğer önemli faktör, ABD SEC tarafından ilk Bitcoin Vadeli İşlemleri ETF’sinin onaylanması olacak. SEC, Başkanı Gensler liderliğinde kripto piyasasına oldukça şüpheci yaklaştı, ardından ABD’nin kriptoyu yasaklama planı olmadığına dair güvence verdiler. Böylece, ilk BTC ETF onaylandı ve bunun devam edeceğine dair sinyaller de geldi.