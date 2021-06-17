Kripto Para
Kripto para borsası Kraken halka açılabilir!
Geçtiğimiz aylarda kripto para piyasası için önemli bir gelişme yaşanmıştı. İlk kez bir kripto para borsası NASDAQ’ta listelenmeye başlamıştı. Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Coinbase’in halka açılmasının ardından, şimdi bir başka borsa daha halka açılma sinyalleri veriyor. Bir başka büyük kripto para borsası olan Kraken halka açılabilir.
Kraken’in yaklaşık 190 ülkede 6 milyondan fazla müşterisi var ve bu da onu Coinmarketcap’e göre işlem hacmine göre dünyanın dördüncü en büyük kripto borsası yapıyor. Kraken’in daha büyük rakibi Coinbase, bu yılın başlarında, hızla artan gelir artışına atıfta bulunarak doğrudan bir listeleme yoluyla halka açıldı.
Coinbase’in ardından Kraken kripto para borsası da halka açılabilir. Kraken CEO’su Jesse Powell, borsanın 2022 yılında halka açılabileceğini duyurdu. Bloomberg televizyonundaki bir röportajında Kraken’in önümüzdeki yılın sonuna kadar tüm dünyaya kripto para çözümleri sunma hedefleri doğrultusunda hamleler yapacağını açıkladı. CEO’nun bildirdiğine göre Kraken kripto para borsası önümüzdeki 1 ila 1,5 yıllık süreç içerisinde halka açılmak için hazırlanıyor.
Coinbase’in halka açılmasının ardından elde ettiği performans beklentinin altında olmuştu. Kraken de bu süreçte halka açılma konusunda doğrudan listeleme yerine farklı planları gözden geçirmeye başlamıştı. O dönemlerde bir Kraken sözcüsünün iddiasına göre de şirketin özel amaçlı bir satın alma şirketiyle birleşme şeklinde halka açılma hamlesi yapacağı söylenmişti. Kraken CEO’sunun son açıklamasına bakıldığında borsanın halka açılma konusunda hazır olduğu görülebilir. Powell, Kraken’in bu yıl önceki yıllara göre daha fazla kayıt aldığını ve ilk iki ayın 2020’nin tamamını aştığını söyledi.
Yaklaşık olarak 190 ülkede aktif şekilde faaliyet gösteren borsa, Hindistan’a da genişlemek istiyor. Hindistan’da kripto paralara yönelik düzenlemeler açısından yaşanan kargaşaya rağmen borsa, ülkede bulunan 15 milyondan fazla potansiyel müşteriye hizmet vermek istiyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Socios, NBA takımı 76ers ile anlaştı!
Spor ve eğlence endüstrisi için blok zincir hizmeti sağlayan Socios ağını büyütmeye devam ediyor. Önde gelen blok zincir sağlayıcısı Socios, NBA takımı 76ers ile anlaştı.
Spor ve eğlence endüstrisinde son zamanlarda popüler olan taraftar token sağlayıcısı Socios ağı büyümeye devam ediyor. Dünyanın her yerinden spor kulüpleri ile anlaşma sağlayan Socios, ilk kez bir NBA takımı ile anlaşma sağladı. NBA takımı 76ers ile ortaklık kuran Socios, aynı zamanda bu kategorideki ilk ortaklığını da kurmuş oldu.
🏀This is an announcement tweet.
Introducing the Philadelphia 76ers, https://t.co/2FROhSNgw8’s first American basketball partner.
Welcome to the family, @sixers. pic.twitter.com/8lNM22jHwY
— Socios.com (@socios) June 17, 2021
Socios, 2021-2022 sezonundan itibaren resmi olarak 76ers maçları boyunca arenadaki reklamlara ve televizyonda görülebilen tabelalara entegre olacak. Aynı zamanda 76ers’in marka ve logolarından da yararlanabilecek. Ayrıca Socios, Sixers.com’da ve benzersiz oyun öncesi ve sonrası içerikle bütünleştirilecekleri 76ers sosyal kanallarında büyük bir dijital varlığa da sahip olacak.
Socios CEO’su Alexandre Dreyfus, ortaklık ile ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
“Bu, dünya çapında 76ers hayranları için büyük ölçüde gelişmiş hayran katılımına yol açabileceğine inandığımız heyecan verici bir ortaklığın başlangıcı. 76ers’ı ağımıza davet etmekten heyecan duyuyoruz. Dünyanın en büyük spor organizasyonları şimdi toplu halde bize katılıyor. Socios.com burada kalmaya devam edecek ve küresel spor endüstrisinin dijital dönüşümünde önemli bir araç olacak.”
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Cardano kurucusundan Elon Musk’a çağrı!
Cardano kurucusu Charles Hoskinson, MIT araştırmacısı Lex Fridman tarafından gerçekleştirilen bir podcastte Cardano’nun Bitcoin’e karşı olan üstünlüğünü anlattı ve Elon Musk’a Tesla’nın Bitcoin yerine Cardano’yu kabul etmesi konusunda çağrıda bulundu.
Cardano kurucusu Hoskinson, “Tesla, Bitcoin’i tamamen terk etmeli ve onun yerine Cardano’ya (ADA) yönelmeli.” ifadelerinde bulundu. Ayrıca ADA kurucusu Hoskinson, ADA’nın BTC’den neden daha üstün olduğunu da anlattı.
Bitcoin’in tükettiği enerji miktarının çevreye verdiği zarar özellikle son dönemlerde gündemi meşgul eden tartışma konularından biri. Tesla’nın Bitcoin ödemelerini askıya almasının nedeni de Bitcoin’in tükettiği enerjinin çevreye verdiği zarar konusundaki endişeydi. Musk bu kararın ardından enerji tüketimi Bitcoin’e göre daha iyi ve zararsız olan alternatif kripto paraları araştıracağını söylemişti. Bu konuda ünlü CEO’nun gözde kripto parası olan Dogecoin’in geliştiricileri ile çalıştığı da kendisi tarafından açıklanan bir durumdu.
Kripto para piyasası tarafından Elon Musk’a yöneltilen alternatif kripto paralar arasında Ripple (XRP) ve Cardano (ADA) bulunuyordu. Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson yaptığı açıklamada Musk’ı Cardano sohbeti yapmak için çiftliğine davet etti. Hoskinson, Tesla’nın sürdürülebilirlik ve karbon azaltımına gerçekten önem veriyorsa ADA’yı tercih etmesi gerektiğini ifade etti.
Cardano ağı enerji tasarrufu konusunda çevreci olan PoS yapısını kullanıyor ve yılda yalnızca 6 gigawatt saat enerji tükettiğini söylüyor. Hoskinson, Bitcoin’in tüm kripto varlıklar içerisinde en düşük programlanabilir kripto para olduğunu söylüyor. Bu yönüyle de Bitcoin ile ortaya ilginç bir şey çıkarılması pek muhtemel değil. Hoskinson eğer Tesla araçların birbirleri ile konuşmaya başlamasını ve 5G’ye bağlanmalarını istiyorsa, Bitcoin üzerinden IoT (Nesnelerin İnterneti) oluşturmanın imkansız olduğunu düşünüyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Bitcoin bir ülkede daha mı yasal olacak? Panama hazırlanıyor!
Kripto para birimleri günden günde ilgili sayısını artırmaya devam ederken, ülkeler de bu ilgiye kayıtsız kalamıyor. Geçtiğimiz günlerde bir ilk gerçekleştiren El Salvador, Bitcoin’i ülkede yasal bir para birimi olarak kabul etmeye başladı. Gelen yeni haberlere göre ise Bitcoin bir ülkede daha yasal olabilir.
Geçtiğimiz hafta kongre tarafından kabul edilen yasa tasarısı ile Bitcoin resmen El Salvador’da yasal para birimi haline gelmişti. El Salvador’un ardından Nijerya ve Tanzanya’dan da bu alana yönelik çalışmaların olduğu bildirilmişti. Yeni gelen haberlere göre Panama, El Salvador’un ardından Bitcoin’in yasal olarak kabul edileceği ikinci ülke olabilir.
Panama Kongre Üyesi Gabriel Silva yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay kripto para birimlerinin yasal para birimi olarak kabul edilmesine yönelik bir yasa tasarısı sunmayı planladığını ifade etti. Haziran ayı boyunca kripto para yatırımcıları, blockchain şirketleri, avukatlar gibi pek çok paydaş ile görüşme yapacağını ve bunların ardından tasarıyı hazırlayacağını söyledi.
Panama’da bazı para birimlerinin yasallaştırılmasının yasak olduğu bilinen bir durum. Ancak Bitcoin bu grupta değil. Uzmanlar, tasarının hükümetin desteğini alması halinde kabul edilebileceğini öngörüyor. Ancak Silva, kabul edilme senaryosunun gerçekleştiği durumda bunun El Salvador’da yaşandığı gibi 3 gün içerisinde olmayabileceğini söylüyor.
Silva, El Salvador’un atmış olduğu adımı olumlu, rekabetçi ve bir o kadar da ilginç buluyor. Orada kabul edilen tasarıyı Panama şartlarına uyarlayacaklarını belirten Silva, kripto paralar ile ilişkili işletmelere yönelik vergi indirimi içeren bir teklifi de kongreye sunacağını ifade ediyor. Kongre Üyesi, eğer Panama gerçek bir teknoloji ve girişimcilik merkezi olmak istiyorsa, aynı zamanda kripto para birimlerini desteklemesi gerektiğini belirtiyor.
Esto es importante. Y Panamá no se puede quedar atrás. Si queremos ser un verdadero hub de tecnología y emprendimiento tenemos que apoyar las criptomonedas
Estaremos preparando una propuesta para presentar en la Asamblea. Si están interesados en construirla me pueden contactarte https://t.co/yiAzPpD9nj
— Gabriel Silva (@gabrielsilva8_7) June 7, 2021
Panama’da da El Salvador’da olduğu gibi ABD doları dolaşımda. Ülkenin yerel para birimi olan Balboa da ABD doları ile birlikte kullanılıyor. Panama Kongre Üyesi Gabriel Silva’nın hazırlayacağı ve sunacağı yasa tasarısının kabul edilmesi halinde ülkede artık Bitcoin de yasal bir şekilde dolaşımda olabilecek.
Devletlerin kripto para birimlerini yasal hale getirmeleri hakkında sizin olumlu ya da olumsuz düşünceleriniz neler?
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
-
Yazan: hasanaydogdu, 3 hafta önce
-
Yazan: kadirosmanselim, 3 hafta önce
-
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: hasanaydogdu, 1 ay önce
Socios, NBA takımı 76ers ile anlaştı!
Kripto para borsası Kraken halka açılabilir!
2500 – 3500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
Cardano kurucusundan Elon Musk’a çağrı!
Apple iPhone 13 serisindeki beklentiler neler?
2500 – 3500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
Windows 10’lu HP HP 245 G8 – 27J57EA İncelemesi | Güvenilir Performans Cihazı!
OPPO Reno 5 Lite incelemesi! | Kamera odaklı yerli üretim telefon!
PES 2021’de TÜRKİYE vs. GALLER | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL P8M 4K LED TV
2500 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
2500 – 3500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
Windows 10’lu HP HP 245 G8 – 27J57EA İncelemesi | Güvenilir Performans Cihazı!
OPPO Reno 5 Lite incelemesi! | Kamera odaklı yerli üretim telefon!
PES 2021’de TÜRKİYE vs. GALLER | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL P8M 4K LED TV
2500 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.