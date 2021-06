Kripto para borsası Kraken halka açılabilir!

Spor ve eğlence endüstrisi için blok zincir hizmeti sağlayan Socios ağını büyütmeye devam ediyor. Önde gelen blok zincir sağlayıcısı Socios, NBA takımı 76ers ile anlaştı.

Spor ve eğlence endüstrisinde son zamanlarda popüler olan taraftar token sağlayıcısı Socios ağı büyümeye devam ediyor. Dünyanın her yerinden spor kulüpleri ile anlaşma sağlayan Socios, ilk kez bir NBA takımı ile anlaşma sağladı. NBA takımı 76ers ile ortaklık kuran Socios, aynı zamanda bu kategorideki ilk ortaklığını da kurmuş oldu.

🏀This is an announcement tweet.

Introducing the Philadelphia 76ers, https://t.co/2FROhSNgw8’s first American basketball partner.

Welcome to the family, @sixers. pic.twitter.com/8lNM22jHwY

— Socios.com (@socios) June 17, 2021