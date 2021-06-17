Kripto para borsası Kraken halka açılabilir!

Geçtiğimiz aylarda kripto para piyasası için önemli bir gelişme yaşanmıştı. İlk kez bir kripto para borsası NASDAQ’ta listelenmeye başlamıştı. Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Coinbase’in halka açılmasının ardından, şimdi bir başka borsa daha halka açılma sinyalleri veriyor. Bir başka büyük kripto para borsası olan Kraken halka açılabilir.

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Kraken’in yaklaşık 190 ülkede 6 milyondan fazla müşterisi var ve bu da onu Coinmarketcap’e göre işlem hacmine göre dünyanın dördüncü en büyük kripto borsası yapıyor. Kraken’in daha büyük rakibi Coinbase, bu yılın başlarında, hızla artan gelir artışına atıfta bulunarak doğrudan bir listeleme yoluyla halka açıldı.

Coinbase’in ardından Kraken kripto para borsası da halka açılabilir. Kraken CEO’su Jesse Powell, borsanın 2022 yılında halka açılabileceğini duyurdu. Bloomberg televizyonundaki bir röportajında Kraken’in önümüzdeki yılın sonuna kadar tüm dünyaya kripto para çözümleri sunma hedefleri doğrultusunda hamleler yapacağını açıkladı. CEO’nun bildirdiğine göre Kraken kripto para borsası önümüzdeki 1 ila 1,5 yıllık süreç içerisinde halka açılmak için hazırlanıyor.

Coinbase’in halka açılmasının ardından elde ettiği performans beklentinin altında olmuştu. Kraken de bu süreçte halka açılma konusunda doğrudan listeleme yerine farklı planları gözden geçirmeye başlamıştı. O dönemlerde bir Kraken sözcüsünün iddiasına göre de şirketin özel amaçlı bir satın alma şirketiyle birleşme şeklinde halka açılma hamlesi yapacağı söylenmişti. Kraken CEO’sunun son açıklamasına bakıldığında borsanın halka açılma konusunda hazır olduğu görülebilir. Powell, Kraken’in bu yıl önceki yıllara göre daha fazla kayıt aldığını ve ilk iki ayın 2020’nin tamamını aştığını söyledi.

Yaklaşık olarak 190 ülkede aktif şekilde faaliyet gösteren borsa, Hindistan’a da genişlemek istiyor. Hindistan’da kripto paralara yönelik düzenlemeler açısından yaşanan kargaşaya rağmen borsa, ülkede bulunan 15 milyondan fazla potansiyel müşteriye hizmet vermek istiyor.