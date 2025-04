Galaxy S23 One UI 7 güncellemesini bekleyen Samsung kullanıcıları için işler pek de yolunda gitmiyor. Android 15 tabanlı yeni One UI 7 arayüzünün 22 Nisan’da yayınlanacağı yönündeki beklentiler, Kanadalı operatör firmasının yayınladığı güncelleme tarihini aniden geri çekmesiyle yerini belirsizliğe bıraktı. Galaxy S23 One UI 7 takvimi şimdilik askıya alınmış gibi görünüyor.

Galaxy S23 One UI 7 güncellemesi ertelendi mi? Samsung açıklaması bekleniyor

Kanadalı mobil operatör Telus’un Galaxy S23 One UI 7 için işaret ettiği 22 Nisan tarihi, kısa süreliğine kullanıcıları heyecanlandırmıştı. Ancak bu tarih sessizce listeden çıkarıldı. Şu anda Samsung cephesinden resmi bir açıklama yapılmış değil, fakat bu durum Galaxy S23 One UI 7 güncellemesinin ertelenmiş olabileceğine dair ciddi bir işaret.

Galaxy S23 One UI 7 güncellemesinin gecikmesinin ardında teknik sorunların olması muhtemel. Galaxy S24 serisi için One UI 7 güncellemesi de bu sebeple durdurulmuştu. Samsung S23 serisinde de bu tarz sorunlar yaşayıp güncellemeyi geri çekmemek adına, şimdilik güncelleme takvimi konusunda temkinli davranıyor.

Galaxy S23 One UI 7 için umutlar tamamen sönmüş değil. Güncellemenin Nisan sonu veya en geç Mayıs ayına sarkması ihtimali gündemde. Samsung Hindistan cephesi de bu yönde bir takvim paylaşmıştı. Güncellemenin daha da gecikmesi durumunda şirketin kullanıcılardan gelecek ciddi bir tepkiyle karşılaşması da işten bile değil diyebiliriz.

Özellikle, S22 serisiyle aynı işlemciyi kullanan Galaxy S23 FE gibi modellerin zaten daha geç güncelleme alması bekleniyordu. Şu durumda, serinin kalanı da S23 FE ile benzer zamanlarda güncellemeyi alacak gibi. Yani Fan Edition kullanıcıları açısından üzülünecek bir şey yok.

Samsung telefon güncellemeler nasıl kontrol edilir?

Eğer güncelleme yayınlanırsa, bunu cihazınızın ayarlar kısmından kontrol edebilirsiniz. Cihazlarınızın Ayarlar > Yazılım Güncelleme bölümüne giderek One UI 7 sürümünün gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce S23 One UI 7 güncellemesi için Samsung elini çabuk tutmalı mı?