Otomotiv dünyasının vazgeçilmez malzemesi karbon fiber için alarm zilleri çalmaya başladı! Dayanıklılığı ve hafifliği sayesinde karbon fiber, özellikle spor otomobil ve elektrikli araç üreticilerinin ilk tercihi haline gelmişti. Fakat Avrupa Birliği, bu popüler malzeme hakkında beklenmedik bir hamle yaparak karbon fiber‘i “tehlikeli madde” kategorisine eklemeyi tartışıyor. Bu karar, otomobil devlerini ciddi anlamda zor durumda bırakabilir.

İçindekiler Avrupa Birliği Karbon Fiberi Kara Listeye Ekleyecek

Avrupa Birliği Karbon Fiberi Kara Listeye Ekleyecek

Avrupa Parlamentosu’nun hazırladığı bir yasa taslağı, karbon fiber‘in Avrupa Birliği’nin tehlikeli maddeler listesine eklenmesini öngörüyor. Bu listeye bir kez giren karbon fiber, tıpkı kurşun, cıva ve kadmiyum gibi üretim süreçlerinden kademeli olarak çıkarılacak. Özellikle otomotiv ve havacılık endüstrileri, karbon fiber yasasından en sert darbeyi alacak sektörler arasında yer alıyor.

Avrupa Birliği, karbon fiber kullanımıyla ilgili endişesini çevresel kaygılara dayandırıyor. Yapılan açıklamalara göre, karbon fiber filamentler, hava yoluyla insan sağlığına zarar verebilir ve ciltle temas ettiğinde toksik etki yaratabilir. Eğer bu yasa kabul edilirse, karbon fiber kullanan üreticiler 2029 yılından itibaren yeni düzenlemelere uymak zorunda kalacak.

Bu düzenleme yalnızca Avrupa pazarını değil, global karbon fiber sektörünü de sarsmış durumda. Özellikle Teijin, Toray Industries ve Mitsubishi Chemical gibi Asyalı dev üreticilerin hisseleri, haberin ardından sert bir şekilde düşüş yaşadı. Zira dünya karbon fiber pazarının yüzde 54’ü bu markaların elinde bulunuyor.

Özellikle BMW, Hyundai, Lucid ve Tesla gibi elektrikli araç üreticileri, karbon fiber‘in yasaklanması halinde ciddi maliyet artışlarıyla karşılaşabilir. Çünkü karbon fiber, bu markaların şasi, gövde ve iç tasarımda sıklıkla tercih ettiği bir materyal.

Ancak karbon fiber pazarı hâlâ oldukça büyük ve 2024’te tam 5,5 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Bu da demek oluyor ki, havacılık ve otomotiv sektörleri, karbon fiber için Avrupa’daki yasa tasarısına karşı güçlü bir direnç gösterebilir. Önümüzdeki süreçte karbon fiber hakkındaki bu tartışmaların daha da alevleneceği kesin.

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Siz otomobillerde karbon fiber kullanımının yasaklanması hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.