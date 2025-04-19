Amazon Prime Gaming, Nisan ayında sunduğu avantajlara bir yenisini ekleyerek toplam değeri 3200 TL’yi geçen 8 yeni oyunu tamamen ücretsiz hale getirdi. Bu fırsat sayesinde Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunlar listesi daha da genişledi ve oyunculara eşsiz deneyimler sunmaya devam ediyor.

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunlar neler? İşte Prime Gaming Nisan 2025 oyunları!

Amazon Prime Gaming kapsamında sunulan 23 oyuna ek olarak, şimdi de 8 oyun daha erişime açıldı. Listede Gloomhaven, The Last Spell, Fashion Police Squad ve Genesis Noir gibi birçok farklı türde yapım yer alıyor. Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunlar fırsatı sayesinde bu yapımlara herhangi bir ücret ödemeden sahip olabiliyorsunuz.

İşte Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunlar:

Berserk Boy – 10 dolar

Blood Omen: Legacy of Kain – 3,49 dolar

Fashion Police Squad – 10,49 dolar

Genesis Noir – 7,99 dolar

Gloomhaven – 17,99 dolar

The Last Show of Mr. Chardish – 9,99 dolar

The Last Spell – 12,49 dolar

Wild Country – 12,49 dolar

Amazon Prime Gaming abonesiyseniz, bu ücretsiz oyunlara hemen sahip olmak için platformdaki ilgili sayfayı ziyaret etmeniz yeterli. Oyunlar kısa süreliğine erişime açık olabileceği için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Amazon Prime Gaming ile gelen fırsatlar her geçen gün büyürken, Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunlar kampanyası da oyuncular için vazgeçilmez bir avantaj haline geliyor.

İlginizi Çekebilir: Fantastik Dörtlü Yeni Fragman Yayınlandı? Ne Zaman Çıkacak?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.