Mobil oyun dünyası uzun süredir yenilik bekliyordu ve AYANEO Pocket PLAY tam da bu beklentinin üzerine geliyor. Cihazın kaydırmalı yapısı, özel oyun kontrolleri ve retro dokunuşlarla modern mobil oyunculuğa nasıl bir yön vereceği şimdiden konuşuluyor. Peki AYANEO Pocket PLAY özellikleri neler?

AYANEO Pocket PLAY tasarımı ve özellikleri neler?

AYANEO Pocket PLAY ilk bakışta Sony Ericsson Xperia Play’in modern bir yorumu gibi görünüyor. Resmi tasarım videosunda cihazın kaydırmalı mekanizması, açıldığında ortaya çıkan D-pad, aksiyon tuşları ve iki adet akıllı dokunmatik yüzey dikkat çekiyor.

Şirket bu yüzeylerin “smart touchpads” olarak adlandırıldığını ve diğer yeni el cihazlarında da kullanılacağını doğruluyor. Türkiye’de mobil oyuncular için Pocket PLAY, fiziksel kontrolleriyle dokunmatik ekran bağımlılığını azaltan bir alternatif olabilir.

AYANEO, Pocket Play için şu aşamada teknik tarafta neredeyse hiçbir bilgi paylaşmış değil. Kullanılacak işlemciden ekran özelliklerine, batarya kapasitesinden yazılım detaylarına kadar tüm kritik bilgiler gizemini koruyor. Şirket yalnızca cihazın “çok yakında” tanıtılacağını belirtmekle yetiniyor.

Kapatıldığında sade bir akıllı telefon tasarımı sunan AYANEO Pocket PLAY, arka tarafta iki lensli düz bir kamera kurulumu taşıyor. Kamera çıkıntısının olmaması, cihazı hem retro hem modern bir çizgide tutuyor. Üst kısımda dört adet omuz tuşu bulunurken, alt taraftaki USB-C girişi cihaz şarj olurken oyun oynamayı zorlaştırabilir.

Ayrıca AYANEO Pocket PLAY üzerinde stereo hoparlör delikleri ve aktif soğutma kanalları bulunması, cihazın sıcaklığa karşı dayanıklı yapıda olacağını gösteriyor. Şirket CEO’su Arthur Zhang, Pocket PLAY için “en güçlü işlemciyi kullanmayacağız” açıklamasını yapmıştı.

Bu durum Snapdragon 8 Elite gibi üst seviye yongaların elendiğini işaret ediyor. Buna rağmen cihazın REMAKE Retro serisine dahil olması, AYANEO’nun daha çok deneyim ve tasarım odaklı bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor. Türkiye’de bu segmentte rekabet az olduğu için Pocket PLAY ilgi çekebilir.

AYANEO Pocket PLAY fiyatı ne kadar? Çıkış tarihi ne zaman?

AYANEO Pocket PLAY için henüz resmi bir fiyat açıklaması yapılmış değil. Cihaz ilk kez AYANEO’nun Kickstarter üzerinden başlattığı bir kampanya ile satışa çıkacak. Bu da telefon için erken destekçilere özel fiyatların mümkün olabileceği anlamına geliyor.

Türkiye fiyatı ise döviz kuru ve vergiler nedeniyle yüksek olabilir ancak retro oyun cihazlarına ilgi duyan kullanıcıların yine de yakından takip edeceği öngörülüyor. Şu ana kadar iki renk doğrulandı: beyaz/gümüş ve siyah. Özellikle beyaz model, PSP Go estetiğine yakınlığıyla öne çıkıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Pocket PLAY sizce mobil oyun deneyimini değiştirebilir mi?