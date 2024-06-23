Spor otomobil dünyasının devlerinden Koenigsegg, son günlerde yaşanan talihsiz bir olayla gündeme geldi. Dünyada sınırlı sayıda üretilen ve milyon dolarlar değerindeki bir Koenigsegg Jesko, kısa süre önce alev alev yandı ve büyük bir kayıp yaşandı. Markadan gelen açıklama, Jesko sahiplerine araçlarını bir süre kullanmamaları yönünde uyarılar içeriyor.

Koenigsegg Jesko Faciası: Milyon Dolarlık Süper Otomobil Alevler İçinde Kaldı!

Otomobil tutkunları için üzücü bir haber olan bu olay, Koenigsegg Jesko‘nun Marousi şehri yakınlarındaki bir otelden ayrılmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti. Yangın 15 Haziran 2024 tarihinde meydana geldi ve araç kısa sürede alevler içinde kaldı. Olay anında araçta bulunan iki kişi yara almadan kurtulmayı başardı, ancak yangın söndürüldüğünde araçtan geriye sadece lastikleri kalmıştı.

Yangın görüntüleri, bir YouTube kanalı tarafından paylaşıldı ve kısa sürede büyük ilgi topladı. Olayın hemen ardından, Koenigsegg mühendisleri ve bilirkişiler yangının nedenini araştırmaya başladı. Marka, Jesko sahiplerine araçlarını park etmeleri ve olayın aydınlanmasına kadar kullanmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Yangının çıkış nedeni henüz netleşmiş değil. Aracın o gün nasıl kullanıldığı bilinmemekle birlikte, yangının olduğu gün hava sıcaklığının 38 dereceyi aştığı bildiriliyor. Koenigsegg, süper spor otomobillerde yaşanan yüksek sürtünme, yanma ve ısınma tepkimelerinin bu tür olaylara sebep olabileceğini belirtti. Ancak yangının kesin nedeni, yapılacak detaylı incelemeler sonucunda ortaya çıkacak.

Eğer o gün araç yüksek performanslı şekilde, sürekli yüksek devirde kullanıldıysa aracın motorunun hem sıcak hava hem de aşırı sürtünme sonucu ısınıp yanmış olması muhtemel. Ancak pist kullanımı üzerine inşa edilmiş bir performans otomobilinin bu tarz bir sorunla karşılaşması garip olmuş.

Bu talihsiz olay, otomobil dünyasında büyük yankı uyandırdı ve Koenigsegg Jesko sahipleri arasında endişe yarattı. Markanın olayla ilgili daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor. Jesko, sadece performansıyla değil, aynı zamanda nadirliği ve değeriyle de dikkat çeken bir model. Bu nedenle, bu tür bir kayıp otomobil tutkunları için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.

Önümüzdeki günlerde yapılacak araştırmalar ve açıklamalar, yangının asıl nedenini ortaya çıkaracaktır. Ancak şu an için Koenigsegg Jesko sahiplerinin araçlarını kullanmaması, güvenlik açısından en doğru adım olarak görülüyor.

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