E-Devlet akraba ilişiği kesme işlemleri hakkında son zamanlarda sosyal medyada çılgın bir iddia dolaşıyor. E-Devlet üzerinden akraba çıkarma işlemi hakkında son çıkan haberlerle ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yapmak zorunda kaldı. Tam da bayramda ortaya atılan bu iddia gerçek mi? E-Devlet üzerinden akraba çıkarmak mümkün mü?

E-Devlet Akraba İlişiği Kesme İşlemi Gerçek mi? Akraba Çıkarma Yapılabilir mi?

Konuyla ilgili olarak, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bir açıklama yaptı. X platformunda yapılan açıklamada, e-Devlet Kapısı’nda “Akraba İlişiği Kesme İşlemleri” adlı bir hizmetin bulunmadığı açıkça belirtildi. Ayrıca, paylaşılan görsellerin dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlandığı ifade edildi.

DMM’in açıklamasında “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ‘Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz.’ iddiası doğru değildir. Türkiye’nin dijital platformu e-Devlet Kapısı’nda, ‘Akraba İlişiği Kesme İşlemleri’ gibi bir hizmet bulunmamaktadır. Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı’ndaki bir hizmete ait değildir. Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.” ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyada hızla yayılan bu tür asılsız iddialar, kullanıcıları yanıltarak yanlış bilgilendirmelere neden olabiliyor. Akraba ilişiği kesme gibi işlemlerin e-devlet üzerinden yapılabileceği yönündeki iddialar tamamen gerçek dışı. Dijital platformlarda karşılaşılan bu tür yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olunması ve resmi kaynaklardan doğrulama yapılması önemli.

İlginizi Çekebilir: Epic haftanın ücretsiz oyunları açıklandı, oyunculara çifte bayram (20 Haziran)

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu iddia neden ortaya atıldı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!