Çinli teknoloji devi OnePlus, OnePlus Nord CE 3 Lite modelini piyasaya sürmüştü. Birçok pazarda sevilen akıllı telefon OnePlus Nord CE 3 Lite Mayıs güncellemesini aldı. Detaylara bakalım.

OnePlus Nord CE 3 Lite Mayıs güncellemesi

OnePlus Nord CE 3 Lite Mayıs güncellemesi ile birlikte akıllı telefonda bulunan birçok sorunu gideriyor. Bu sorunlardan ilki güvenli klavyenin kilit ekranında otomatik olarak görünmemesi, ikincisi ise kamerada bulunan titreme sorunu. OnePlus, güncelleme ile birlikte her iki sorunu da çözüme kavuşturuyor. Bunun haricinde güncelleme ile birlikte Mayıs 2024 güvenlik yaması da geliyor.

OnePlus Nord CE 3 Lite güncelleme sonrasında neler sunuyor?

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, 1080 x 2400 piksel FHD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip. Bunun yanı sıra ekran 6.72 inç büyüklükte. Ekran paneli olarak ise IPS LCD bir panel tercih ediliyor.

Nord CE 3 Lite 5G, kaputun altında Snapdragon 695 yonga setine sahip. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 695 yonga seti gücünü 67W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

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Kamera tarafında ise Nord CE 3 Lite 5G, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 108 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. 108 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte makro kamera ve 2 MP çözünürlükte bokeh kamerası eşlik ediyor. Nord CE 3 Lite 5G, selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.