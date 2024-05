28 Years Later filmi için beklenen haber geldi. Danny Boyle’un hayranları, uzun süredir bekledikleri anın yaklaştığını hissediyor. Ünlü yönetmen, Cillian Murphy‘nin yıldızının parladığı 28 Days Later filminin ardından 28 serisinin yeni filmi olan “28 Years Later” ile beyaz perdeye geri dönüyor. 28 Years Later ne zaman çıkacak?

Uzun Bekleyiş Son Buluyor: 28 Years Later Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Filmin detaylarına geçmeden önce hemen sizlerle 28 Years Later vizyon tarihi bilgisini paylaşalım. Film, 20 Haziran 2025’te vizyona girecek. Yani önümüzde yaklaşık 1 yıllık bir süreç olduğunu söylemek mümkün. Bu süreçte çekimlerin tamamlanması ve filmin vizyona hazır hale gelmesi bekleniyor.

Boyle’un yeniden yöneteceği ve Alex Garland’ın senaryosunu kaleme aldığı “28 Yıl Sonra“, serinin hayranlarını bir kez daha büyülemeye hazırlanıyor. Orijinal yapımcılar Andrew Macdonald, Peter Rice ve Bernie Bellew, filmin yapımcılığını üstlenirken, Cillian Murphy yürütücü yapımcı olarak geri dönüyor.

Gelen son bilgilere göre, filmde başrolleri üstlenecek olan isimler de belli oldu. Jack O’Connell, Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson ve Ralph Fiennes gibi tanınmış oyuncular, 28 Years Later kadrosunda yer alacaklar. Bu deneyimli ekip, izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Devam filmi olan “28 Yıl Sonra”, hikayesiyle merak uyandırıyor. Dünya, virüs salgını ve zombi istilası ile karşı karşıya olduğunda neler olacağını keşfetmek için izleyicileri soluksuz bir maceraya sürüklüyor. Orijinal film olan “28 Gün Sonra”nın başarısını devam ettirmesi beklenen yapım, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Sony’nin üçleme projesinin ikinci bölümünü yönetmesi için Candyman’in başarılı yönetmeni Nia DaCosta’nın seçilmesi de, filmle ilgili heyecanı arttırıyor. İki film arka arkaya çekilecek ve sinemaseverlerin 20 Haziran’da vizyona girecek olan “28 Yıl Sonra”yı izlemesi için sabırsızlanmalarını sağlayacak.

Danny Boyle’un yöneteceği ve efsanevi serinin devamını temsil edecek olan “28 Years Later”, sinema tutkunlarını büyüleyici bir yolculuğa çıkaracak. Beklenen bu devam filminin vizyona girmesiyle birlikte, sinema dünyasında heyecan verici bir dönem başlayacak gibi görünüyor.

