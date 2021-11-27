KLASİK ÇİZGİLERE SAHİP OYUN CANAVARI | MSI GS76 STEALTH!

MSI GS76 Stealth klasik çizgilerine rağmen donanım tarafında oldukça iddialı bir gaming laptop. İddiasını ekran tarafında da koruduğunu söylemek mümkün. Cihazımız 17.3 inç 2K ekrana sahip ve bu sayede izleme, oynama, çalışma deneyimini üst düzeye taşımayı başarıyor.

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Tam bir canavar olmasını sağlayan donanım özelliklerine sahip bilgisayarımızın kalbinde Intel Core i7 11800H işlemci ve grafik performansını arşa çıkaran GeForce RTX 3080 Grafik Kartı bulunuyor. Böyle bir performansa 32 GB RAM ve 1 TB SSD Depolama eklenmesi de oyuncuları ve profesyonelleri heyecanlandırıyor. Tasarımı ve hafifliği sayesinde her yerde kullanıcısına eşlik edecek MSI GS76’nın tüm detayları videomuzda… İyi Seyirler…

MSI GS76 Stealth Hepsiburada”da!