realme GT 2 Pro 5G, AnTuTu Testinde Rekor Kırdı!

realme GT 2 Pro 5G, en popüler akıllı telefon performans testi konusunda ilk akla gelen platform olan AnTuTu’dan 1 milyondan fazla puan almayı başararak, rekor kıran ilk akıllı telefon oldu.

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realme, fiyat performans telefonlarıyla sektörde iyi bir yer edinmeyi başarıyor. Şimdi ise 2022 yılında satışa çıkması beklenen realme GT 2 Pro 5G, popüler testlerden olan AnTuTu’da yeni bir rekora imza attı ve 1 milyonun üzerinde puan almayı başardı.

realme GT 2 Pro’nun tüm özellikleri hakkında henüz net bir bilgiye ulaşmak mümkün değil. Ancak bildiğimiz ilk detay işlemci performansını Snapdragon 898 SoC ile karşılayacak. Aynı zamanda bu işlemciyi kullanan ilk telefon olmasıyla dikkat çekiyor.

Sızıntılara baktığımız zaman akıllı telefonun ,51 inç FHD + AMOLED ekrana sahip olacağı beraberinde 125 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryaya sahip olacağı konuşuluyor. Zaten kamera tarafında başarılı olan markanın realme GT 2 Pro 5G’de 50 MP kamerası ile sunulacak olması kullanıcıları heyecanlandırıyor.

Rekor kırdığı test skoruna test gelecek olursak, belirtmemiz gereken birkaç detay var. Bugüne kadar AnTuTu’da alınmış en yüksek puan 858.734 puan ile Nubia Red Magic 6’ya aitti.

realme GT 2 Pro 5G Nubia Red Magic 6’yı tahtından salladı ve AnTuTu’da tam 1 milyon 25 bin 215 puan almayı başararak şampiyonluk koltuğuna oturdu.

Aldığı puanla performans gücünü kanıtlamayı başaran realme GT Pro 5G’nin detayları şuan için böyle.

realme GT 2 Pro, aldığı test skoruyla aynı zamanda Snapdragon 898’in %20 oranında daha yüksek performans sergilediğini kanıtlamış oldu.