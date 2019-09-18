Kitlesel saldırı ve oyunlar arasında bağlantı var mı?

3 Ağustos’ta Amerika’da yaşanan ve 22 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı farklı bir tartışmayı beraberinde getirdi. Kitlesel saldırılar konusunda şiddet içerikli oyunlar suçlanırken, yapılan bir araştırma ikisinin arasında bağlantı olup olmadığını ortaya koydu.

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Şiddet içerikli oyunlar için gösterilen tepkinin arkasından ırk ayrımcılığı çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı bir açıklamada video oyunlarda şiddetin yüceltilmesinin kitlesel saldırıların artışı ile bağlantısının olduğunu öne sürmüştü. MIT Technology Review dergisinde yayınlanan “Popüler Medya Kültürünün Psikolojisi” adlı çalışma ise bu duruma parmak basıyor. İki kısımdan oluşan çalışmanın ilk bölümünde Amerika’da son 40 yılda işlene 204 benzer saldırı mercek altına alınmış. Analiz edilen 200.000’den fazla haber ise çarpıcı bir sonucu ortaya koydu. İlk kısımdaki haberlerin büyük bir kısmında kullanılan editoryal dil, saldırganın ırkına göre değişiklik göstermiş. Örneğin; beyaz tenli saldırganın gerçekleştirdiği bir olayda video oyunlar dış etken olarak ifade edilirken farklı ten rengine sahip saldırgan doğrudan terörle ilişkilendiriliyordu.

Araştırmanın ikinci bölümünde ise çoğunluğunu beyaz tenli kadınların oluşturduğu 169 üniversite öğrencisi denek kullanıldı. İki gruba ayrılan öğrencilere hayali saldırı senaryoları okutuldu. Bu senaryoların hayali saldırganlarından biri beyaz tenli, diğeri ise Afro-Amerikan profilliydi. Katılımcılara 18 yaşındaki erkek saldırganın geçmişte video oyunlarına saplantılı olmasının suç işlemesine etki edip etmediği soruldu. Toplanan yanıtlara göre beyaz tenli saldırganın ufak bir farkla bu konuya karşı daha meyilli olabileceği cevabı ortaya çıktı.

Çalışmaya katılan yazar James Ivory, video oyunların saldırıları tetikleyecek etkisinin olmadığını belirterek önceliğin bireysel silahlanmaya erişim konusuna verilmesini vurguladı. Ayrıca medyanın olayı sunuş şeklinin de saldırı sonrasındaki neden arama güdüsünü kuvvetlendirdiği ifade edildi.