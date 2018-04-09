Kırmızı iPhone 8 ve 8 Plus bu hafta tanıtılabilir

Geçtiğimiz yıl iPhone 7 için (Product) Red ismiyle kırmızı renkli bir model tanıtılmıştı. Dedikodular, bu hafta da iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için benzer bir modelin tanıtılacağı yönünde.

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Kırmızı iPhone 8 ve 8 Plus geliyor

Virgin operatöründen sızdırılan bilgilere göre yeni modeller bu hafta içerisinde tanıtılacak. Ancak aynı hafta cihazlar satışa çıkacak mı, yoksa bir süre beklememiz mi gerekecek henüz belli değil. Bu arada kırmızı renk seçeneğiyle ilgili sızıntıda iPhone X modeli yer almıyor. Ancak iPhone X için altın renk seçeneği gündemde.

Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Mart ayında (PRODUCT) Red iPhone 7 ve iPhone 7 Plus tanıtılmış, Nisan ayı itibarıyla da yeni renk seçeneği satışa çıkmıştı.